"Grande Fratello Vip", Piera parla con Roncaccia: "Ho bisogno di vivere con le farfalle nello stomaco"

"Quando ti ho vista uscire dal confessionale piangendo mi è presa un po' male" dice Alessandro Roncaccia. "Non so neanche io perché sto così, sto provando a pormi delle domande ma non trovo le risposte. Lui è davvero una persona buona e mi fa star male solo il pensiero di ferirlo. Forse sono solo presa dai pensieri, forse sono in un momento di debolezza" aggiunge parlando della relazione che ha al di fuori della casa. Mentre i due parlano e provano ad aprirsi per i coinquilini della casa non c'è dubbio che tra loro ci sia un reciproco interesse che è frenato appunto dalla relazione che ha Piera Meloni.