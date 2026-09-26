"Grande Fratello Vip", l'emozione di Marina La Rosa per Pietro Taricone: "Aveva una luce incredibile negli occhi"

Quindi, il suo racconto si sposta sul legame con Pietro Taricone: "Non c'è stato mai niente tra di noi se non una grandissima amicizia. Dopo quella esperienza ci sono stati dei momenti in cui non sono stata bene e lui trovava il tempo per venire a trovarmi, mi abbracciava, ci sentivamo, aveva cura di me".



"Nonostante fosse di una bellezza incredibile, non mi attraeva fisicamente. Però se non gli dicevi che ti piaceva non ti parlava più. Allora una volta lo dissi", ha rivelato Marina La Rosa, spiegando la posizione scomoda in cui si trovava all'epoca del reality, tra Pietro e Cristina.