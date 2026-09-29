"Grande Fratello Vip", Piera Meloni in crisi: "Devo capire cosa provo"

Piera Meloni sta attraversando un momento delicato al "Grande Fratello Vip": entrata nella Casa da fidanzata, la concorrente è finita al centro dell’attenzione per la vicinanza con Alessandro Roncaccia. Interpellata da Ilary Blasi, la ragazza ha provato a fare chiarezza sui suoi sentimenti per poi rivolgersi direttamente al compagno Gianmarco, consapevole che da casa stia seguendo ciò che accade.
I dubbi di Piera
"Ora ho bisogno di capire cosa provo, ma non per Alessandro. Lui è un bel ragazzo, ma non provo nulla per lui", spiega Piera, che ammette di essere attraversata da diversi dubbi personali. Piera si sente in colpa per quello che potrebbe star vivendo fuori dalla Casa il compagno e aggiunge: "Mi dà un senso di tranquillità che non ho mai provato, lui è un ragazzo d’oro", ma riconosce anche di aver vissuto paure e incertezze già prima di entrare nel reality.
Il rapporto con Roncaccia
Nonostante le domande di Ilary Blasi, Piera insiste nel separare la propria crisi dal rapporto con Roncaccia: "Al centro ci sono i dubbi che ho per me stessa, non c'entra niente Alessandro. Ci conosciamo da dieci giorni". Poco dopo Alessandro la raggiunge e prova a rassicurarla. "Questi sensi di colpa che hai è perché sei una brava ragazza", le dice, confermando a sua volta che tra loro non ci sarebbero sentimenti. Ilary, però, ricorda il bigliettino che il concorrente aveva nascosto nella trousse dei trucchi di Piera, riaccendendo i dubbi sulla loro complicità. Anche le opinioniste intervengono. Selvaggia Lucarelli invita Piera a vivere il momento con meno sensi di colpa e sottolinea che al fidanzato deve soprattutto chiarezza. Cesara Buonamici, invece, sintetizza con una battuta: "Una donna innamorata non la smuove neppure un trattore".