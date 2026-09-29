"Grande Fratello Vip", Piera Meloni in crisi: "Devo capire cosa provo"

Nonostante le domande di Ilary Blasi, Piera insiste nel separare la propria crisi dal rapporto con Roncaccia: "Al centro ci sono i dubbi che ho per me stessa, non c'entra niente Alessandro. Ci conosciamo da dieci giorni". Poco dopo Alessandro la raggiunge e prova a rassicurarla. "Questi sensi di colpa che hai è perché sei una brava ragazza", le dice, confermando a sua volta che tra loro non ci sarebbero sentimenti. Ilary, però, ricorda il bigliettino che il concorrente aveva nascosto nella trousse dei trucchi di Piera, riaccendendo i dubbi sulla loro complicità. Anche le opinioniste intervengono. Selvaggia Lucarelli invita Piera a vivere il momento con meno sensi di colpa e sottolinea che al fidanzato deve soprattutto chiarezza. Cesara Buonamici, invece, sintetizza con una battuta: "Una donna innamorata non la smuove neppure un trattore".