"Grande Fratello Vip", l'interesse di Alessandro Roncaccia per Piera Meloni: "Lei il mio tipo ma è fidanzata, lo rispetto"

Primi giorni nella Casa del "Grande Fratello Vip" e primi tentativi di avvicinamento. Mentre si trovava in stanza da letto "braccato" da quattro coinquiline Alessandro Roncaccia ha rivelato di provare un interesse per Piera Meloni.
A dare il calcio d'inizio alla discussione è Carmen Di Pietro che in tono scherzoso lamenta la sovrabbondanza di "macisti" ma "senza ormoni", non adatti al suo genere. "Alessandro, tu a chi sei interessato qui dentro?", domanda senza mezzi termini la showgirl lucana. All'inizio il modello romano risponde sibillino: "Qui dentro nessuna...magari nell'altra stanza". Poi, incalzato dalla curiosità crescente di Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Michelle Masullo, scopre le carte. "Come genere mi piace più Piera e l'ho detto anche a lei però è fidanzata e lo rispetto", spiega.
A quel punto Carmen si dice delusa perché come Piera sono tanti i giovani gieffini che varcano la porta rossa già fidanzati e si precludono nuove conoscenze. "Io qui sono venuta a trovare marito!", dichiara l'attrice non senza un pizzico di ironia. "Ma a te piacciono i tipi un pò più giovani?", domanda provocatorio Roncaccia che sin dai primi giorni nella casa ha però instaurato una complicità con l'influencer sarda. Dal canto suo Piera parla spesso del fidanzato Gian Marco Ciaccia ma non ha mai del tutto escluso la possibilità di provare simpatia anche per altri concorrenti.