"Grande Fratello Vip", l'interesse di Alessandro Roncaccia per Piera Meloni: "Lei il mio tipo ma è fidanzata, lo rispetto"

A dare il calcio d'inizio alla discussione è Carmen Di Pietro che in tono scherzoso lamenta la sovrabbondanza di "macisti" ma "senza ormoni", non adatti al suo genere. "Alessandro, tu a chi sei interessato qui dentro?", domanda senza mezzi termini la showgirl lucana. All'inizio il modello romano risponde sibillino: "Qui dentro nessuna...magari nell'altra stanza". Poi, incalzato dalla curiosità crescente di Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Michelle Masullo, scopre le carte. "Come genere mi piace più Piera e l'ho detto anche a lei però è fidanzata e lo rispetto", spiega.