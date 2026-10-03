"Grande Fratello Vip", Federica Morello attira le critiche della Casa: "Le altre? Invidiose"

Piera ha però respinto questa lettura: "Non avrei voluto prendere il tuo posto. Non è invidia”. E ha aggiunto: “Ho assistito alle prove e a me non interessa". A commentare la performance è stata anche Guendalina Tavassi, che ha ironizzato su alcune posizioni assunte da Federica durante la coreografia, mentre Alessandro Varsi ha scherzato: "Sono state prove intense...". Dallo studio è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha riconosciuto la sicurezza mostrata da Federica ma le ha rivolto anche una critica: "Questa storia di far passare tutte le donne della Casa come invidiose, stai un po' annoiando". Più malizioso il commento di Cesara Buonamici, convinta che Piera non sia rimasta del tutto indifferente alla complicità tra Federica e Roncaccia: "Non fare finta di nulla, ti abbiamo vista". Alla domanda di Ilary Blasi se si fosse divertita durante le prove, Federica ha risposto senza esitazioni: "Tantissimo". Sarà l'inizio di una nuova rivalità nella Casa?