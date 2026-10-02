"Grande Fratello Vip", la diretta della sesta puntata

Nella puntata di venerdì 2 ottobre del "Grande Fratello Vip", condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, spazio ai primi forti contrasti nella Casa. Guendalina Tavassi si scontra con Federica Morello, Alex Belli e Marina La Rosa continuano a punzecchiarsi, mentre Jonathan Kashanian viene accusato di non prendere posizione. Tensioni anche durante la prova di nuoto sincronizzato, con Federica ancora al centro delle discussioni. Nel corso della serata Piera Meloni scoprirà cosa pensa il fidanzato Gian Marco della loro relazione, mentre Guendalina riceverà la visita a sorpresa della figlia Chloe per il suo compleanno. Attesa anche per il televoto tra Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi, che decreterà il primo candidato alla prossima eliminazione. Segui la puntata in diretta