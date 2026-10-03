"Grande Fratello Vip", la crisi tra Valeria Marini e Danto: "Non ti ho mai trattato male"

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Il rapporto tra Valeria Marini e Giancarlo Danto sembra entrato in crisi nella sesta puntata del "Grande Fratello Vip". I due si conoscevano già prima dell'ingresso nella Casa, ma nelle ultime settimane la loro amicizia sembra essersi incrinata: la tensione è iniziata ad aumentare dopo le nomination della scorsa puntata, quando la showgirl ha voluto nominare il ballerino.
La crisi tra Valeria e Danto
Chiamata da Ilary Blasi nella Mystery Room, Marini ripercorre quanto accaduto nella scorsa puntata e ammette di essere rimasta sorpresa dalle parole di Danto. La showgirl coglie anche l'occasione per chiedergli scusa per averlo nominato e per non aver trascorso abbastanza tempo con lui durante la convivenza. Dal Confessionale, Danto ascolta le sue parole e ribadisce però la propria delusione. "Ho dato sempre tutto me stesso per lei", confessa, spiegando di essersi aspettato un rapporto diverso proprio in virtù del loro legame precedente. "Qui dentro lei per me era una certezza".
Le accuse reciproche
Valeria invece sbotta: "Non ti ho mai trattato male, questo non puoi dirlo", dice sostenendo che il cambiamento nel loro rapporto sia arrivato proprio all'interno del reality. A intervenire è anche Selvaggia Lucarelli, che punzecchia Valeria: "Sembra che alle volte lo consideri come il tuo cameriere". L'opinionista sottolinea però anche la responsabilità di Danto, che si sarebbe sempre mostrato molto disponibile nei confronti della showgirl. Più ironico il commento di Cesara Buonamici: "Danto ormai è un concorrente ufficiale. È Spartaco che si è liberato dalle catene, Valeria è una star, non te lo dimenticare...". E conclude con una battuta, riferendosi alla precedente performance letteraria di Carmen Di Pietro: "Restando in tema di classici, qui abbiamo Danto e Beatroce..."