"Grande Fratello Vip", la crisi tra Valeria Marini e Danto: "Non ti ho mai trattato male"

Valeria invece sbotta: "Non ti ho mai trattato male, questo non puoi dirlo", dice sostenendo che il cambiamento nel loro rapporto sia arrivato proprio all'interno del reality. A intervenire è anche Selvaggia Lucarelli, che punzecchia Valeria: "Sembra che alle volte lo consideri come il tuo cameriere". L'opinionista sottolinea però anche la responsabilità di Danto, che si sarebbe sempre mostrato molto disponibile nei confronti della showgirl. Più ironico il commento di Cesara Buonamici: "Danto ormai è un concorrente ufficiale. È Spartaco che si è liberato dalle catene, Valeria è una star, non te lo dimenticare...". E conclude con una battuta, riferendosi alla precedente performance letteraria di Carmen Di Pietro: "Restando in tema di classici, qui abbiamo Danto e Beatroce..."