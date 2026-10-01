"Grande Fratello Vip", Michelle Masullo torna a casa: ad accoglierla Jo Squillo

Dopo l'eliminazione dal "Grande Fratello Vip", per Michelle Masullo è arrivato il momento di tornare a casa. La concorrente, prima eliminata di questa edizione del reality, ha lasciato la Casa di Roma e, una volta arrivata in aeroporto, ha trovato ad aspettarla una persona molto speciale: Jo Squillo, che Michelle considera la sua "madre elettiva".
Nel video pubblicato sui social dalla dj, l'ex inquilina è raggiunta da Jo che la stringe in un lungo abbraccio. Un'accoglienza speciale dopo giorni intensi nella Casa, che la giovane ha voluto raccontare con un lungo messaggio ai suoi follower.
"Il GF mi ha lasciato addosso tantissime emozioni. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita forte, altri in cui mi sono sentita fragile, confusa, persino difficile da comprendere", ha scritto Michelle. "Vivere la Casa è stato un viaggio dentro me stessa: ho riso, pianto, mi sono arrabbiata, ho avuto paura, mi sono messa in discussione".
Tra i ricordi più belli, Masullo cita soprattutto il rapporto nato con le altre concorrenti. "Ci siamo capite, sostenute, ascoltate, abbiamo condiviso fragilità e momenti di forza. Il girl power esiste e resiste", ha spiegato, aggiungendo con una frecciata: "E mi dispiace non dire la stessa cosa per i ragazzi…".
Una volta riacceso il telefono, Michelle ha poi letto i numerosi messaggi ricevuti dai fan. A colpirla più di ogni altra cosa è stata una frase ricorrente: "Ti capisco". "Forse non avete idea di quanto possa significare sentirsi capita", ha scritto, ringraziando chi ha saputo "vedere oltre le immagini, oltre le parole" e accogliere le sue fragilità senza giudicarla. Archiviata l'esperienza nella Casa, per Michelle è già tempo di ripartire: "Adesso riprenderò il mio tour", ha concluso.