"Grande Fratello Vip", Michelle Masullo torna a casa: ad accoglierla Jo Squillo

"Il GF mi ha lasciato addosso tantissime emozioni. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita forte, altri in cui mi sono sentita fragile, confusa, persino difficile da comprendere", ha scritto Michelle. "Vivere la Casa è stato un viaggio dentro me stessa: ho riso, pianto, mi sono arrabbiata, ho avuto paura, mi sono messa in discussione".