"Grande Fratello Vip", scintille tra Guendalina e Valeria sulle nomination: "Dici bugie"

Guendalina non ci sta e accusa l'amica di mentire. "Non puoi aprirmi gli occhi se esco, dimmi quale è la motivazione reale", attacca. Nella discussione tra le due interviene Marina La Rosa che domanda alla showgirl di chiarire cosa intende quando dice di averla nominata per "farle aprire gli occhi". "Non ascoltava più, continuava in loop ed era diventata insopportabile", dice Valeria sostenendo di averlo fatto a titolo di consiglio per smussare un lato del suo carattere. "Con Alex non lo avresti mai fatto", replica Guendalina, parole che fanno scattare in piedi la showgirl. "Tu metti in croce le persone, ti ho nominato perché hai sbagliato e devi imparare a riconoscere gli errori", attacca Valeria. Pochi minuti dopo è lo stesso Alex Belli a mediare un chiarimento tra le due.