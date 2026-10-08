"Grande Fratello Vip", scintille tra Guendalina e Valeria sulle nomination: "Dici bugie"

Il telefono squilla e nella casa del "Grande Fratello Vip" si accende una discussione tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, finita al termina della puntata di lunedì 5 ottobre in nomination insieme ad Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Moreno Morello e Federica Morello.
Dall'altro lato della cornetta una voce "anonima" e "segreta" chiede a Guendalina di confrontarsi con la persona che secondo lei dentro la casa ha detto una bugia. L'influencer romana si rifugia in giardino da dove "chiama" Valeria per affrontare la questione. "Ho scelto di chiedere a te perché alle ultime nomination hai detto che mi volevi far aprire gli occhi", spiega. La showgirl prima le riconosce di essere una delle "concorrenti più forti" poi precisa quale è stata la motivazione: "Tu sarai la prima ad essere salvata, però non ascolti nessuno, nemmeno Giulia".
Guendalina non ci sta e accusa l'amica di mentire. "Non puoi aprirmi gli occhi se esco, dimmi quale è la motivazione reale", attacca. Nella discussione tra le due interviene Marina La Rosa che domanda alla showgirl di chiarire cosa intende quando dice di averla nominata per "farle aprire gli occhi". "Non ascoltava più, continuava in loop ed era diventata insopportabile", dice Valeria sostenendo di averlo fatto a titolo di consiglio per smussare un lato del suo carattere. "Con Alex non lo avresti mai fatto", replica Guendalina, parole che fanno scattare in piedi la showgirl. "Tu metti in croce le persone, ti ho nominato perché hai sbagliato e devi imparare a riconoscere gli errori", attacca Valeria. Pochi minuti dopo è lo stesso Alex Belli a mediare un chiarimento tra le due.