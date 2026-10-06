Al televoto

"Grande Fratello Vip", le nomination della settima puntata

Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Moreno Morello, Federica Morello e Guendalina Tavassi finiscono al televoto: chi verrà salvato?

06 Ott 2026 - 02:07
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© Da video

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Sono sei i concorrenti al televoto dopo le nomination della settima puntata del "Grande Fratello Vip" in onda lunedì 5 ottobre su Canale 5. Si tratta di: Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Moreno Morello, Federica Morello e Guendalina Tavassi. Per loro si apre ora una nuova sfida al voto del pubblico, che avrà un peso importante in vista della prossima eliminazione. 

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Il risultato sarà svelato nel prossimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi di venerdì 9 ottobre. Il pubblico è quindi chiamato a scegliere chi salvare tra Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Moreno Morello, Federica Morello e Guendalina Tavassi. Il concorrente meno votato diventerà il secondo Vip ufficialmente candidato alla prossima eliminazione.

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