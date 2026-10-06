"Grande Fratello Vip", le nomination della settima puntata

Sono sei i concorrenti al televoto dopo le nomination della settima puntata del "Grande Fratello Vip" in onda lunedì 5 ottobre su Canale 5. Si tratta di: Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Moreno Morello, Federica Morello e Guendalina Tavassi. Per loro si apre ora una nuova sfida al voto del pubblico, che avrà un peso importante in vista della prossima eliminazione.