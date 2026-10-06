"Grande Fratello Vip", le nomination della settima puntata

Sono sei i concorrenti al televoto dopo le nomination della settima puntata del "Grande Fratello Vip" in onda lunedì 5 ottobre su Canale 5. Si tratta di: Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Moreno Morello, Federica Morello e Guendalina Tavassi. Per loro si apre ora una nuova sfida al voto del pubblico, che avrà un peso importante in vista della prossima eliminazione.
Il risultato sarà svelato nel prossimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi di venerdì 9 ottobre. Il pubblico è quindi chiamato a scegliere chi salvare tra Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Moreno Morello, Federica Morello e Guendalina Tavassi. Il concorrente meno votato diventerà il secondo Vip ufficialmente candidato alla prossima eliminazione.