"Grande Fratello Vip", Moreno Morello accusa Guendalina Tavassi: "Se hai dei figli certe cose non le racconti"

Nella puntata di lunedì 5 ottobre del "Grande Fratello Vip" Guendalina Tavassi finisce sulla poltrona rossa accusata da Moreno Morello di aver sabotato le nomination. La vip ha suggerito a Danto di votare Moreno, nonostante i due fossero amici, e di giocare scorretto. La gieffina si difende, dichiarando di non essere una stratega nella Casa, ma anche altri gieffini hanno ricevuto suggerimenti dalla Tavassi.
La rabbia di Guendalina si riversa su Danto, soprannominato "Padre Spio". Danto prova a darsi delle arie, dichiarando di essere l'unico a dire la verità ma Ilary Blasi lo blocca: "Quando hai avuto il confronto con Valeria, non hai detto tanto la verità". A sorprendere è invece Moreno, che finalmente ha iniziato a far sentire la sua voce e a giocare nel reality. L'ex inviato di "Striscia" aveva tirato in ballo anche la sudditanza psicologica di Giulia nei confronti di Guendalina. La stessa Selvaggia è intervenuta a sottolinearle che da fuori del programma lei sembra un po' nell'ombra di Guendalina e che dovrebbe liberarsi dall'influenza della gieffina: "Ti si vede poco nella Casa, sappilo".
La situazione degenera quando Guendalina lancia delle insinuazioni sull'amicizia tra Moreno e Federica. I due concorrenti hanno creato un bel legame che gli inquilini hanno paragonato a quello di padre e figlia. Guendalina ha più volte sottolineato di trovare strano questo legame e che secondo lei la moglie di Moreno avrebbe dovuto preoccuparsi di vedere la vicinanza tra l'ex inviato di "Striscia" e la concorrente.
"Io non determino all'esterno quello che vedono gli altri!" Aggiunge. Il suo commento, quindi, non influenza il giudizio esterno, che spetta ai relativi compagni. Federica pensa che il discorso sia fuori luogo. Tra lei e Moreno c'è solo una bellissima amicizia: è Guendalina a vederci il marcio.
Questa insinuazione scatena la rabbia di Moreno, che contrattacca quando Guendalina racconta di una sua precedente avventura amorosa al "Grande Fratello". "Se hai dei figli certe cose non le racconti" dice ascoltando i suoi racconti. "Non sarò io a decretare quello che i vostri compagni pensano di voi" esplode Guendalina, ancora offesa per le parole dell'inviato. Il resto della Casa e anche le due opinioniste in studio difendono Moreno mandando Guendalina in crisi che sbotta: "Che schifo!".