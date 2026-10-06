"Grande Fratello Vip", Moreno Morello accusa Guendalina Tavassi: "Se hai dei figli certe cose non le racconti"

La rabbia di Guendalina si riversa su Danto, soprannominato "Padre Spio". Danto prova a darsi delle arie, dichiarando di essere l'unico a dire la verità ma Ilary Blasi lo blocca: "Quando hai avuto il confronto con Valeria, non hai detto tanto la verità". A sorprendere è invece Moreno, che finalmente ha iniziato a far sentire la sua voce e a giocare nel reality. L'ex inviato di "Striscia" aveva tirato in ballo anche la sudditanza psicologica di Giulia nei confronti di Guendalina. La stessa Selvaggia è intervenuta a sottolinearle che da fuori del programma lei sembra un po' nell'ombra di Guendalina e che dovrebbe liberarsi dall'influenza della gieffina: "Ti si vede poco nella Casa, sappilo".