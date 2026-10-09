"Grande Fratello Vip", Gian Marco torna nella Casa per restare: Piera accetta

Nuova visita per Piera Meloni nella Casa del "Grande Fratello Vip". L'ormai ex fidanzato, Gian Marco, è tornato nella per parlare e chiarire la situazione tra loro dopo che, nella scorsa puntata, la ragazza aveva deciso di chiudere la loro relazione. Dopo essersi salutati con un abbraccio, le ha chiesto se fosse davvero convinta della decisione presa dopo il loro ultimo incontro: "Non ho visto un accenno a prendere una scelta, sono stato io a chiederti più volte: tu sei convinta?".