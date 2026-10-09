"Grande Fratello Vip", Gian Marco torna nella Casa per restare: Piera accetta

Nuova visita per Piera Meloni nella Casa del "Grande Fratello Vip". L'ormai ex fidanzato, Gian Marco, è tornato nella per parlare e chiarire la situazione tra loro dopo che, nella scorsa puntata, la ragazza aveva deciso di chiudere la loro relazione. Dopo essersi salutati con un abbraccio, le ha chiesto se fosse davvero convinta della decisione presa dopo il loro ultimo incontro: "Non ho visto un accenno a prendere una scelta, sono stato io a chiederti più volte: tu sei convinta?".
Piera ha ammesso di non avere ancora tutte le risposte: "Non sono sicura totalmente della mia scelta - ha spiegato -, ma mi sentivo in dovere di darti una risposta. Ho bisogno di tempo per pensare. Se fosse successo fuori, non avremmo parlato per cinque minuti, avremmo parlato e gestito tutto in maniera differente".
Gian Marco ha spiegato di essere uscito dalla Casa senza capire fino in fondo perché la loro storia fosse finita. Piera gli ha detto di amarlo, ma di non sapere se provi per lui il tipo di amore che dovrebbe esserci in una coppia. Il ragazzo ha poi espresso un altro dubbio: "Non riesco a levarmi dalla testa che il motivo di questa crisi sia Roncaccia... Dicevi che ero l'amore della tua vita, prima che lui entrasse".
Quindi le ha chiesto se le andasse di parlare con lui per qualche ora. A quel punto Ilary Blasi ha spiegato che Gian Marco aveva fatto richiesta al Grande Fratello di poter restare nella Casa, soggiornando nel backstage. Piera potrà incontrarlo quando vorrà, ma lui non sarà un concorrente ufficiale. "A me va benissimo, mi sembra solo strana la cosa", ha risposto lei, sorpresa dalla scelta del fidanzato, che a suo dire non ama stare al centro dell'attenzione né cercare visibilità.
Ad assistere alla scena anche Roncaccia, che con Ilary Blasi ha commentato: "Perché non dice la verità? Ci parlerebbe con Gian Marco, ma non dice che questo non è il contesto adatto". Piera ha comunque deciso: Gian Marco resterà nel backstage. Selvaggia Lucarelli ha dato un consiglio a Piera: "Credo che Piera sia molto arrabbiata con se stessa... Non puoi amare qualcuno perché pensi se lo meriti, capisci? L'amore non ti obbedisce, pensa più con il cuore e meno con la testa". Come si comporterà ora Piera?