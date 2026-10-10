"Grande Fratello Vip", Giancarlo Danto è eliminato ma rientra con il biglietto di ritorno

Giancarlo Danto deve lasciare la Casa del "Grande Fratello Vip" nel corso dell'ottava puntata in onda venerdì 9 ottobre, ma la sua eliminazione dura poco. Al televoto con lui c'erano Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Andreas, Guendalina e Moreno erano stati i primi a salvarsi; allo scontro finale erano rimasti Danto, Alex e Federica.
Il verdetto del pubblico ha indicato Danto come il concorrente da rimandare a casa. Per lui, però, c'è ancora una possibilità di tornare in gioco: a regalargliela il biglietto di ritorno, a disposizione di ogni concorrente. Una volta in studio, infatti, Danto ha avuto modo di conoscere cosa riservava per lui il biglietto che garantisce il rientro nella Casa.
Se Moreno Morello festeggia, sono molto felici altri concorrenti del programma: Varsi, Muller e Valeria Marini non hanno accolto con entusiasmo questo ritorno. Il ritorno di Danto accenderà nuove dinamiche tra gli inquilini?