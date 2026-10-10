"Grande Fratello Vip", Giancarlo Danto è eliminato ma rientra con il biglietto di ritorno

Giancarlo Danto deve lasciare la Casa del "Grande Fratello Vip" nel corso dell'ottava puntata in onda venerdì 9 ottobre, ma la sua eliminazione dura poco. Al televoto con lui c'erano Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Andreas, Guendalina e Moreno erano stati i primi a salvarsi; allo scontro finale erano rimasti Danto, Alex e Federica.