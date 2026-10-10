"Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi ricorda il padre: "Morto in videochiamata, l'uomo più importante per me"

Giulia ricorda quei momenti terribili: "Mio padre era l'uomo della mia vita che ora purtroppo non c'è più - ha spiegato -. A papà ho sempre detto tutto, gli posso dire solo che sarà sempre l'uomo più importante della mia vita". Insieme alla mamma, spiega, le ha insegnato "i valori, l'amore per il prossimo, l'aiuto verso gli altri". Poco più di un anno dopo la morte del padre, anche la madre ha avuto un'emorragia cerebrale ed è finita in coma. "Mia sorella mi chiama perché mia mamma farfuglia cose strane. In ospedale mi hanno detto: 'Saluti sua mamma perché ha un'emorragia cerebrale'. Mi sono sentita sola, mi sono detta: 'Sono orfana'", ricorda Giulia.