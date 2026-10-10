"Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi ricorda il padre: "Morto in videochiamata, l'uomo più importante per me"

"A un certo punto abbiamo visto una parete bianca. Il telefono era volato e mio papà era caduto a terra. Non l'abbiamo più visto". Nell'ottava puntata del "Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi racconta la morte del padre. La concorrente, convocata nella Nuvola da Ilary Blasi, si ritrova improvvisamente nella piazza di Modena, la sua città. La concorrente ripercorre la storia della sua famiglia e, tra le lacrime, ricorda il padre, morto d'infarto durante una videochiamata. "Una sera lui ci ha chiamato, diceva che aveva un attacco di panico, invece ha avuto un infarto in videochiamata", racconta.
Giulia ricorda quei momenti terribili: "Mio padre era l'uomo della mia vita che ora purtroppo non c'è più - ha spiegato -. A papà ho sempre detto tutto, gli posso dire solo che sarà sempre l'uomo più importante della mia vita". Insieme alla mamma, spiega, le ha insegnato "i valori, l'amore per il prossimo, l'aiuto verso gli altri". Poco più di un anno dopo la morte del padre, anche la madre ha avuto un'emorragia cerebrale ed è finita in coma. "Mia sorella mi chiama perché mia mamma farfuglia cose strane. In ospedale mi hanno detto: 'Saluti sua mamma perché ha un'emorragia cerebrale'. Mi sono sentita sola, mi sono detta: 'Sono orfana'", ricorda Giulia.
In puntata la concorrente riceve un messaggio della mamma, che ripercorre quei mesi difficili e la sua vicinanza durante la terapia intensiva: "Non potevo parlarti, ma ti sentivo dire: 'Mamma ti amo, noi insieme ce la faremo'". Giulia racconta che la madre fu operata d'urgenza per sette ore e che la famiglia visse nell'attesa delle telefonate dei medici. "Non ci siamo mai lasciati la mano, né io, né mia sorella, né mio fratello. Quello che mi ha salvato è l'unione". Cesara Buonamici si è riconosciuta nelle parole di Giulia: anche lei ha perso il padre per un infarto quando aveva 21 anni. "Anche io ricordo le sue parole, di essere me stessa e di andare avanti, questa è la libertà che ti lascia un genitore", ha detto.