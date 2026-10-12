"Grande Fratello Vip", sulla Casa arrivano gli aerei: "Roncaccia sei unico come Totti" | "Piera segui il tuo cuore"

Poco dopo è arrivato un nuovo aereo per Piera, già raggiunta nei giorni precedenti da altri messaggi dei fan. Questa volta la dedica era delle #Mellys: "Pie, segui il cuore, no limits". Un invito a dare ascolto alle proprie emozioni, arrivato dopo la fine della relazione con Gian Marco. Piera ha raggiunto il giardino e ha accolto con emozione le parole delle sue sostenitrici. "Grazie ragazze, queste sono le mie bimbe", ha esclamato. Poi ha aggiunto: "Grazie per il sostegno, vi amo".