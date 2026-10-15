"Grande Fratello Vip", Alex Belli e Marina La Rosa dalla rivalità all'amicizia: "Menomale che ci sei"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" l'amicizia tra Alex Belli e Marina La Rosa continua a maturare. Nonostante i dubbi emersi durante la nona puntata del reality, quando alcuni concorrenti avevano ipotizzato che dietro la nuova alleanza ci fosse solo una strategia, i due continuano a sostenersi a vicenda e ad analizzare insieme le dinamiche del gioco.
Se in un primo momento è Marina a suggerire ad Alex di cambiare alcune sue abitudini per osservare le reazioni degli altri, successivamente i due discutono sul comportamento dei giovani, tra i quali - stando alla loro analisi - stanno venendo alla luce le prime tensioni. A sorprendere l'attore è soprattutto la pazienza dimostrata da alcuni concorrenti, come dimostrato nelle dinamiche che hanno recentemente coinvolto Piera Meloni, il fidanzato Gian Marco e Alessandro Roncaccia.
Infine, il dialogo si sposta sul legame instaurato proprio tra Alex Belli e Marina La Rosa. "Inizialmente noi abbiamo cercato una distanza, che era propedeutica", osservano entrambi, ricordando le discussioni dei primi giorni al "Grande Fratello Vip". "C'è un'attrazione, se così la vuoi chiamare, dal fatto che personalmente ti vedo molto più lucido rispetto ad altri", commenta Marina, apprezzando le modalità con cui riesce a confrontarsi con l'attore. "Menomale che ci sei", è la risposta di Alex Belli, che ammette di non aver mai immaginato in passato di poter arrivare a una simile affermazione.