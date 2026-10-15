"Grande Fratello Vip", Alex Belli e Marina La Rosa dalla rivalità all'amicizia: "Menomale che ci sei"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" l'amicizia tra Alex Belli e Marina La Rosa continua a maturare. Nonostante i dubbi emersi durante la nona puntata del reality, quando alcuni concorrenti avevano ipotizzato che dietro la nuova alleanza ci fosse solo una strategia, i due continuano a sostenersi a vicenda e ad analizzare insieme le dinamiche del gioco.



Se in un primo momento è Marina a suggerire ad Alex di cambiare alcune sue abitudini per osservare le reazioni degli altri, successivamente i due discutono sul comportamento dei giovani, tra i quali - stando alla loro analisi - stanno venendo alla luce le prime tensioni. A sorprendere l'attore è soprattutto la pazienza dimostrata da alcuni concorrenti, come dimostrato nelle dinamiche che hanno recentemente coinvolto Piera Meloni, il fidanzato Gian Marco e Alessandro Roncaccia.