"Grande Fratello Vip", Roncaccia si sfoga con Piera Meloni: "Gian Marco? Non è un uomo"

Dopo la nona punta del "Grande Fratello Vip", Alessandro Roncaccia non ha digerito le parole di Gian Marco, l'ex fidanzato di Piera Meloni. Il concorrente, proprio con la ragazza, si è lasciato andare a un lungo sfogo, spiegando di essere rimasto deluso dal comportamento dell'ex fidanzato. Non gli è piaciuto che Gian Marco abbia parlato di lui in confessionale, accusandolo di aver manipolato Piera in un momento di fragilità, senza affrontarlo direttamente.
"Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l’aveva con me", ha sbottato Roncaccia, raccontando di aver creduto alla correttezza di Gian Marco. La sua reazione è arrivata dopo aver visto le immagini delle dichiarazioni fatte dall’uomo.
Piera ha provato a ridimensionare lo scontro e a spiegare le ragioni dell’ex. "Lui non ce l’ha con te - ha esordito Piera -. Certo che è risentito, ma quando Gian Marco ha detto delle cose su di te io ti ho difeso, ho detto che non c’entravi nulla. Ci sta che tu ti sia potuto risentire, ma mettiti nei suoi panni".
Per la concorrente, Gian Marco avrebbe reagito da ragazzo ferito, alle prese con la fine della relazione. Roncaccia, però, non ha nascosto il fastidio per l’accusa di aver influenzato la scelta di Piera. Anche Alex Belli è intervenuto nella conversazione sostenendo Gian Marco avrebbe potuto parlare direttamente con Alessandro e chiarire la situazione ma Piera ha rivelato che l'ex pensava di avere tempo nella Casa e che avrebbe voluto confrontarsi anche con Roncaccia dopo aver parlato con lei.