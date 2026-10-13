"Grande Fratello Vip", Roncaccia si sfoga con Piera Meloni: "Gian Marco? Non è un uomo"

Piera ha provato a ridimensionare lo scontro e a spiegare le ragioni dell’ex. "Lui non ce l’ha con te - ha esordito Piera -. Certo che è risentito, ma quando Gian Marco ha detto delle cose su di te io ti ho difeso, ho detto che non c’entravi nulla. Ci sta che tu ti sia potuto risentire, ma mettiti nei suoi panni".