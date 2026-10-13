"Grande Fratello Vip", le nomination della nona puntata

La nona puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 12 ottobre in prima serata su Canale 5, si è chiusa con le consuete Nomination: sei concorrenti finiscono al televoto, e sarà il pubblico a decidere chi salvare.
Il primo a rischio è Jonathan, risultato il meno votato tra Andreas e Moreno, i nominati della puntata precedente. Poco dopo lo raggiunge un secondo candidato all'eliminazione, Giacomo, individuato senza passare dalle Nomination: si decide tutto nella Nuvola, dove ci sono due caselle. A scegliere quale occupare sono le capitane dei due schieramenti, Megan per i "giovani" e Carmen per i "veterani". La Di Pietro si posiziona su quella nera, la numero uno, condannando di fatto il proprio gruppo — Guendalina, Alex, Valeria, Marina, Andreas, Giulia e Giacomo — al meccanismo della catena: gli otto devono salvarsi a vicenda finché non ne resta soltanto uno, destinato al televoto. Ed è Giacomo a restare.
Le Nomination vere e proprie prendono il via subito dopo, con i Vip chiamati nella Mystery Room per esprimersi a carte scoperte, discutendo tra loro le proprie scelte. Al termine di questa fase i più votati risultano Marina, Megan, Andreas e Moreno.
Jonathan e Giacomo votano, invece, nel segreto del Confessionale. Ed è una coincidenza curiosa: entrambi indicano lo stesso nome, Marina.
Il quadro finale vede quindi al televoto Jonathan, Giacomo, Marina, Megan, Andreas e Moreno. Ora la palla passa al pubblico, chiamato a scegliere chi salvare: il meno votato lascerà la Casa.