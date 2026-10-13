"Grande Fratello Vip", le nomination della nona puntata

Il primo a rischio è Jonathan, risultato il meno votato tra Andreas e Moreno, i nominati della puntata precedente. Poco dopo lo raggiunge un secondo candidato all'eliminazione, Giacomo, individuato senza passare dalle Nomination: si decide tutto nella Nuvola, dove ci sono due caselle. A scegliere quale occupare sono le capitane dei due schieramenti, Megan per i "giovani" e Carmen per i "veterani". La Di Pietro si posiziona su quella nera, la numero uno, condannando di fatto il proprio gruppo — Guendalina, Alex, Valeria, Marina, Andreas, Giulia e Giacomo — al meccanismo della catena: gli otto devono salvarsi a vicenda finché non ne resta soltanto uno, destinato al televoto. Ed è Giacomo a restare.