"Grande Fratello Vip", Varsi "sceglie" Federica e incontra la mamma: "Ha avuto solo una fidanzata"

Nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip" di lunedì 12 ottobre, Alessandro Varsi riceve una sorpresa che lo travolge. Dopo aver scelto scherzosamente la sua preferita tra Megan Ria e Federica Morello, il concorrente si ritrova davanti la madre Sandra, entrata nella Mystery Room per riabbracciarlo. Un incontro inatteso, che lo manda subito in lacrime e fa scattare l'applauso dello studio.
La signora Sandra non nasconde l'emozione nel rivedere il figlio davanti alle telecamere. "Lui è così, senza filtro, è lui. Sono molto orgogliosa", dice, con lo sguardo di chi lo conosce da sempre e non ha bisogno di spiegazioni. Ilary Blasi ne approfitta per chiederle qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, e la madre non si sottrae, offrendo anche una piccola anticipazione sul suo cuore.
"Ogni tanto mi presenta qualche ragazza… ma ha avuto soltanto un amore, una fidanzata", racconta, ridimensionando con naturalezza l'immagine del rubacuori. Poi, incalzata sul gradimento tra le due inquiline, si sbilancia senza troppe cautele: "Tra Federica e Megan? Penso più Federica, lui la guarda e tutto quanto". Una preferenza dichiarata a mezza voce, che nello studio non passa di certo inosservata.
Prima di congedarsi, Varsi saluta la mamma tra le lacrime, e da lei arriva l'incoraggiamento più prezioso, quello che vale più di qualsiasi giudizio in puntata: "Stai facendo un bellissimo percorso, continua così. Stai andando alla grande. Sono orgogliosissima di te, molto fiera di te". Un abbraccio breve, ma capace di dargli la carica per proseguire l'avventura nella Casa con rinnovata energia.