"Grande Fratello Vip", Varsi "sceglie" Federica e incontra la mamma: "Ha avuto solo una fidanzata"

La signora Sandra non nasconde l'emozione nel rivedere il figlio davanti alle telecamere. "Lui è così, senza filtro, è lui. Sono molto orgogliosa", dice, con lo sguardo di chi lo conosce da sempre e non ha bisogno di spiegazioni. Ilary Blasi ne approfitta per chiederle qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, e la madre non si sottrae, offrendo anche una piccola anticipazione sul suo cuore.