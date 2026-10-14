"Grande Fratello Vip", Piera Meloni su Alessandro Roncaccia: "È un po' primadonna"

Federica e Jonathan concordano nel dire che Alessandro è stato bravo nel gestire la situazione, preferendo mettersi da parte per rispettare il difficile momento che Piera Meloni sta affrontando. Tuttavia tra i due sembra essersi creato un certo disagio che emerge anche agli occhi degli altri concorrenti del "Grande Fratello Vip". "Lui è un po' primadonna, diciamocela tutta", ammette Piera, mentre Jonathan fa notare come le non lo abbia mai corteggiato.



"Fino ad ora era molto frenato e adesso deve decidere che ruolo prendere", continua Jonathan, spiegando l'imbarazzo tra i due.