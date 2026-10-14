"Grande Fratello Vip", Piera Meloni su Alessandro Roncaccia: "È un po' primadonna"

Come deciderà di comportarsi Alessandro Roncaccia nei confronti di Piera Meloni? È la domanda che al "Grande Fratello Vip" si pone proprio la giovane concorrente, che in giardino si confida con Jonathan Kashanian e Federica Morello.
L'esperienza della content creator nel reality è stata fin qui segnata dai dubbi che l'hanno recentemente portata a mettere fine alla relazione con Gian Marco, mentre dall'altra parte Roncaccia non ha mai nascosto il suo interesse per la ragazza.
Federica e Jonathan concordano nel dire che Alessandro è stato bravo nel gestire la situazione, preferendo mettersi da parte per rispettare il difficile momento che Piera Meloni sta affrontando. Tuttavia tra i due sembra essersi creato un certo disagio che emerge anche agli occhi degli altri concorrenti del "Grande Fratello Vip". "Lui è un po' primadonna, diciamocela tutta", ammette Piera, mentre Jonathan fa notare come le non lo abbia mai corteggiato.
"Fino ad ora era molto frenato e adesso deve decidere che ruolo prendere", continua Jonathan, spiegando l'imbarazzo tra i due.