"Grande Fratello Vip", Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini: coccole e abbracci sotto le coperte

© Da video
Al "Grande Fratello Vip" continua a crescere l'intesa tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Alla vigilia della decima puntata del reality, in programma venerdì 16 ottobre su Canale 5, i due inquilini si sono ritagliati un momento particolarmente intenso, scambiandosi coccole e abbracci sotto le coperte. A prendere l'iniziativa è stata la content creator, che prima di andare a dormire ha raggiunto il letto del modello per trascorrere qualche momento insieme.
Il romantico abbraccio tra i due è solo l'ultimo gesto di una complicità emersa fin dai primi giorni di convivenza nella Casa e che potrebbe aver contribuito alla fine della relazione tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco. Quest'ultimo aveva varcato la porta rossa prima per cercare un confronto con la ragazza e successivamente per chiarire in maniera definitiva la situazione.
Dopo l'addio a Gian Marco, tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sembrava essersi creata una momentanea distanza che col passare del tempo è stata colmata.
"Fino ad ora era molto frenato e adesso deve decidere che ruolo prendere", aveva analizzato Jonathan Kashanian, d'accordo con Federica Morello nell'ammettere che Alessandro Roncaccia aveva rispettato il momento difficile di Piera Meloni. La sintonia ritrovata apre le porte a un nuovo possibile scenario: tra i due sarà amore?