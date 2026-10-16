DURANTE LA NOTTE

"Grande Fratello Vip", Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini: coccole e abbracci sotto le coperte

Prima di andare a dormire, i due inquilini si ritrovano nello stesso letto per trascorrere qualche istante insieme 

16 Ott 2026 - 11:30
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello Vip" continua a crescere l'intesa tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Alla vigilia della decima puntata del reality, in programma venerdì 16 ottobre su Canale 5, i due inquilini si sono ritagliati un momento particolarmente intenso, scambiandosi coccole e abbracci sotto le coperte. A prendere l'iniziativa è stata la content creator, che prima di andare a dormire ha raggiunto il letto del modello per trascorrere qualche momento insieme.

videovideo

Il romantico abbraccio tra i due è solo l'ultimo gesto di una complicità emersa fin dai primi giorni di convivenza nella Casa e che potrebbe aver contribuito alla fine della relazione tra Piera Meloni e il fidanzato Gian Marco. Quest'ultimo aveva varcato la porta rossa prima per cercare un confronto con la ragazza e successivamente per chiarire in maniera definitiva la situazione.

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", Roncaccia si sfoga con Piera Meloni: "Gian Marco? Non è un uomo"

"Grande Fratello Vip", Piera Meloni su Alessandro Roncaccia: "È un po' primadonna"

Dopo l'addio a Gian Marco, tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sembrava essersi creata una momentanea distanza che col passare del tempo è stata colmata.
"Fino ad ora era molto frenato e adesso deve decidere che ruolo prendere", aveva analizzato Jonathan Kashanian, d'accordo con Federica Morello nell'ammettere che Alessandro Roncaccia aveva rispettato il momento difficile di Piera Meloni. La sintonia ritrovata apre le porte a un nuovo possibile scenario: tra i due sarà amore?

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", Alex Belli e Marina La Rosa dalla rivalità all'amicizia: "Menomale che ci sei"

Ti potrebbe interessare

videovideo
grande fratello vip
piera meloni
alessandro roncaccia