"Grande Fratello Vip", Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini: coccole e abbracci sotto le coperte

Dopo l'addio a Gian Marco, tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sembrava essersi creata una momentanea distanza che col passare del tempo è stata colmata.

"Fino ad ora era molto frenato e adesso deve decidere che ruolo prendere", aveva analizzato Jonathan Kashanian, d'accordo con Federica Morello nell'ammettere che Alessandro Roncaccia aveva rispettato il momento difficile di Piera Meloni. La sintonia ritrovata apre le porte a un nuovo possibile scenario: tra i due sarà amore?