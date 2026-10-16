"Grande Fratello Vip", la diretta della decima puntata

Venerdì 16 ottobre, su Canale 5, torna il "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della decima puntata lo scontro tra giovani e veterani, con Guendalina Tavassi contro Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia, e l'alleanza tra Alex Belli e Marina La Rosa che scatena le critiche degli altri concorrenti. Spazio anche alla sfida tra Andreas Müller e Megan Ria, mentre Valeria Marini e Carmen Di Pietro tornano a esibirsi insieme nella "battaglia dei talenti". Per Giancarlo Danto è in arrivo una sorpresa: l’ingresso del padre Carmelo. Uno tra Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello dovrà abbandonare la Casa.