"Grande Fratello Vip", Moreno Morello è il secondo eliminato di questa edizione

Moreno Morello è il secondo concorrente eliminato al "Grande Fratello Vip". Dopo Michelle Masullo e a Danto (che poi però ha beneficiato del bigiletto di ritorno), è toccato allo storico inviato di "Striscia la notizia" lasciare la Casa più spiata d'Italia.
I sei concorrenti in nomination, e cioè Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello, sono stati chiamati a scoprire l'esito del televoto. In Casa i primi due a salvarsi sono Giacomo e Megan, mentre gli altri hanno dovuto conoscere il verdetto del pubblico direttamente dallo studio.
"Torno da mia moglie Laura - ha commentato Moreno Morello a caldo subito dopo l'eliminazione -. Non ho sbagliato nulla, nella Casa alcuni sono entrati in coppia e questo facilita nelle dinamiche: chi entra da solo invece deve avere meno aspettative". E a Ilary Blasi dice "Io non ho mollato fino all'ultimo".