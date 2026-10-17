"Grande Fratello Vip", Moreno Morello è il secondo eliminato di questa edizione

I sei concorrenti in nomination, e cioè Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello, sono stati chiamati a scoprire l'esito del televoto. In Casa i primi due a salvarsi sono Giacomo e Megan, mentre gli altri hanno dovuto conoscere il verdetto del pubblico direttamente dallo studio.