"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro dopo 40 anni ritrova Luigi: il suo amore giovanile

Una sorpresa speciale per Carmen Di Pietro nel corso dell'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 19 ottobre su Canale 5. La showgirl ha ritrovato Luigi, il suo primo grande amore, che non vedeva da oltre 40 anni. I due si erano conosciuti quando Carmen aveva appena 14 anni e lui lavorava come venditore di olive al mercato di Salerno.
Il primo amore di Carmen Di Pietro
Nei giorni scorsi Carmen aveva raccontato ai coinquilini della Casa la storia del suo primo amore, ricordando con nostalgia gli anni trascorsi insieme a Luigi. I due erano giovanissimi e amavano girare in Vespa per le strade di Salerno e lungo la Costiera Amalfitana. Un legame che, nonostante il tempo trascorso, la concorrente ha continuato a ricordare con affetto. Il racconto ha spinto il Grande Fratello a rintracciare l'uomo e organizzare un incontro a sorpresa durante la diretta condotta da Ilary Blasi.
L'incontro dopo oltre 40 anni
Invitata dalla conduttrice a raggiungere la Nuvola, Carmen si è ritrovata davanti a una Vespa, simbolo delle passeggiate della sua adolescenza. Poco dopo è arrivato anche Luigi, che ha potuto riabbracciare la showgirl dopo oltre quattro decenni. "Carmen era bella all'epoca, è bella anche adesso", ha dichiarato l'uomo, tornando con la memoria agli anni della loro relazione. Poi ha aggiunto: "Era la più bella di Salerno". Un incontro che ha riportato entrambi ai ricordi della giovinezza, quando trascorrevano le giornate insieme girando in Vespa. Per Carmen, un'occasione per ritrovare una persona che ha segnato la sua adolescenza e rivivere una delle prime storie d'amore della sua vita.