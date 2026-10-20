"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro dopo 40 anni ritrova Luigi: il suo amore giovanile

Invitata dalla conduttrice a raggiungere la Nuvola, Carmen si è ritrovata davanti a una Vespa, simbolo delle passeggiate della sua adolescenza. Poco dopo è arrivato anche Luigi, che ha potuto riabbracciare la showgirl dopo oltre quattro decenni. "Carmen era bella all'epoca, è bella anche adesso", ha dichiarato l'uomo, tornando con la memoria agli anni della loro relazione. Poi ha aggiunto: "Era la più bella di Salerno". Un incontro che ha riportato entrambi ai ricordi della giovinezza, quando trascorrevano le giornate insieme girando in Vespa. Per Carmen, un'occasione per ritrovare una persona che ha segnato la sua adolescenza e rivivere una delle prime storie d'amore della sua vita.