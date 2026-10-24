"Grande Fratello Vip", Giacomo Gallani è l'eliminato della dodicesima puntata
Il modello esce sconfitto dal confronto al televoto con Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria
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Giacomo Gallani è l'eliminato della dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip". Durante l'appuntamento in onda venerdì 23 ottobre su Canale 5, Ilary Blasi ha svelato il verdetto del televoto che vedeva il modello in nomination insieme ad Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria.
I primi a salvarsi, a inizio puntata, sono Alessandro Roncaccia, Andreas Müller e Megan Ria. Successivamente tocca a Jonathan e a Marina, lasciando al testa a testa finale Guendalina e Giacomo. I due erano reduci da un duro confronto in cui si era creata una netta spaccatura innescata dopo le ultime nomination.
A dover lasciare la Casa è dunque Giacomo, terzo eliminato definitivo dopo Michelle Masullo e Moreno Morello.