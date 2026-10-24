"Grande Fratello Vip", Giacomo Gallani è l'eliminato della dodicesima puntata

I primi a salvarsi, a inizio puntata, sono Alessandro Roncaccia, Andreas Müller e Megan Ria. Successivamente tocca a Jonathan e a Marina, lasciando al testa a testa finale Guendalina e Giacomo. I due erano reduci da un duro confronto in cui si era creata una netta spaccatura innescata dopo le ultime nomination.

A dover lasciare la Casa è dunque Giacomo, terzo eliminato definitivo dopo Michelle Masullo e Moreno Morello.