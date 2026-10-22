"Grande Fratello Vip", arriva il bacio tra Piera e Roncaccia, ma non è come sembra…

A chiudere lo spettacolo sono stati Alex, Carmen, Federica, Varsi e Valeria, protagonisti di una rivisitazione de "L'Odissea". Anche in questo caso non è mancato un bacio finale, quello tra Alex nei panni di Ulisse e Valeria in quelli di Penelope. Tutte e tre le squadre hanno così portato a termine la prova tra applausi e risate.