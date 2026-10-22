"Grande Fratello Vip", arriva il bacio tra Piera e Roncaccia, ma non è come sembra…

Finzione scenica o realtà? Al "Grande Fratello Vip" scatta il bacio tra Piera e Roncaccia durante la sfida cinematografica: i due concorrenti si sono baciati durante la rivisitazione del film "Ghost", sorprendendo gli altri inquilini della Casa
Nel corso della sfida, gli inquilini sono stati impegnati nella reinterpretazione di alcuni celebri film. A regalare la scena più inaspettata della giornata è stato proprio il gruppo chiamato a mettere in scena "Ghost", il film romantico con Patrick Swayze e Demi Moore.
Il bacio tra Piera e Roncaccia
Divisi in tre squadre, i concorrenti hanno ricevuto dal Grande Fratello il compito di realizzare un remake cinematografico della durata massima di tre minuti. Piera e Roncaccia, insieme a Marina, Giacomo e Jonathan, hanno dovuto reinterpretare "Ghost". Dopo un pomeriggio trascorso tra prove, preparazione dei costumi e organizzazione delle scene, il gruppo si è esibito davanti agli altri inquilini.
Nel corso della rappresentazione, i cinque concorrenti hanno ripercorso alcuni dei momenti più significativi della pellicola, fino al bacio tra Piera e Roncaccia. Un finale che ha sorpreso gli spettatori, accolto con stupore e un caloroso applauso da parte degli altri vip.
Le altre esibizioni nella Casa
La sfida ha coinvolto anche gli altri concorrenti. Giulia, Guendalina, Megan, Danto e Andreas hanno reinterpretato "Sister Act", indossando tuniche nere e veli per trasformarsi nelle protagoniste della celebre commedia musicale. La loro performance ha divertito gli inquilini, che si sono congratulati con il gruppo.
A chiudere lo spettacolo sono stati Alex, Carmen, Federica, Varsi e Valeria, protagonisti di una rivisitazione de "L'Odissea". Anche in questo caso non è mancato un bacio finale, quello tra Alex nei panni di Ulisse e Valeria in quelli di Penelope. Tutte e tre le squadre hanno così portato a termine la prova tra applausi e risate.