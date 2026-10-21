Giulia Provvedi innamorata di Danto, lo scherzo che ha fatto infuriare Valeria Marini

Uno scherzo organizzato da Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Danto ha fatto infuriare Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip. Il piano? Fingere un flirt tra Giulia e Danto durante la cena, per stuzzicare la gelosia della showgirl. Ma il gioco si è trasformato rapidamente in una nuova discussione tra i concorrenti.
"Stai benissimo, hai qualcosa di diverso" ha esordito Giulia rivolgendosi a Danto. Lui ha ricambiato: "Guarda che bella che è". Valeria è intervenuta immediatamente: "È stato tutto il giorno con me, è diventato più bello perché siamo stati tutto il giorno assieme".
A peggiorare la situazione è stata Guendalina, che ha proposto una sfida di tango tra Roncaccia e Piera Meloni, da una parte, e Giulia e Danto, dall'altra. "Questa richiesta sarà come l'aereo tuo, non arriva", ha replicato Valeria, che poco dopo ha lasciato la tavola. In cucina, la showgirl si è sfogata con Carmen Di Pietro. "È tutto finto", ha commentato, accusando alcuni coinquilini di voler attirare l'attenzione: "Pensano di essere simpatici e interessanti". Carmen l'ha invitata a confrontarsi apertamente: "Diglielo in faccia". Quando Danto ha insistito sui complimenti ricevuti da Giulia, Valeria ha suggerito un secondo fine: "Ha paura di essere nominata".
La tensione si è poi spostata su Alex, rimproverato da Valeria per il suo avvicinamento a Marina. "Sei ridicolo, perdi punti, tanti", gli ha detto. E ancora: "Al pubblico non piacerà perché di Marina ne hai dette di ogni". Poi l'affondo: "Sa di fasullo". Alex ha difeso la propria posizione: "A me sa di vero". Nel frattempo Giulia, vedendo Valeria allontanarsi nuovamente dopo essersi avvicinata a Danto, ha commentato divertita: "È arrabbiatissima".