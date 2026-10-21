Giulia Provvedi innamorata di Danto, lo scherzo che ha fatto infuriare Valeria Marini

A peggiorare la situazione è stata Guendalina, che ha proposto una sfida di tango tra Roncaccia e Piera Meloni, da una parte, e Giulia e Danto, dall'altra. "Questa richiesta sarà come l'aereo tuo, non arriva", ha replicato Valeria, che poco dopo ha lasciato la tavola. In cucina, la showgirl si è sfogata con Carmen Di Pietro. "È tutto finto", ha commentato, accusando alcuni coinquilini di voler attirare l'attenzione: "Pensano di essere simpatici e interessanti". Carmen l'ha invitata a confrontarsi apertamente: "Diglielo in faccia". Quando Danto ha insistito sui complimenti ricevuti da Giulia, Valeria ha suggerito un secondo fine: "Ha paura di essere nominata".