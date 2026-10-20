Maria e Giacomo, in due anni genitori di due coppie di gemelli: "Tutto è raddoppiato, anche l'amore"

"La gravidanza e il post parto dei primi gemelli è stato il periodo più bello per me e mio marito, quindi abbiamo delle grandi aspettative: ora sarà tutto ancora più bello. Quando abbiamo scoperto che anche nella seconda gravidanza aspettavamo due gemelli, il dottore non sapeva come dircelo ma noi abbiamo riso tanto. Eravamo già abituati a due e non a uno, per cui siamo stati molto felici. Io poi arrivo da una famiglia numerosa senza contare che mia sorella, lo scorso anno, ha avuto anche lei due gemelli".