"Grande Fratello Vip", il racconto della dodicesima puntata in diretta

Venerdì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda la dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip", con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.
Tanti i temi del nuovo appuntamento con il reality, a partire dalla tensione emersa negli ultimi giorni tra Valeria Marini e Giulia Provvedi, mentre la Casa appare sempre più divisa tra i "senior" e i "giovani".
Riflettori puntati anche su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che hanno sfruttato un momento cinematografico per scambiarsi il primo bacio. E infine il verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare la Casa tra Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria?
La prova dell'immunità
Il primo annuncio della serata riguarda Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. I due hanno infatti superato la prova della voliera a cui si sono sottoposti nelle ultime ore e conquistano l'immunità.
Marina La Rosa sotto accusa
Ilary Blasi invita Marina a sedersi sulla poltrona che scotta. Molti concorrenti non hanno apprezzato l'atteggiamento della concorrente, accusata di non aver condiviso il momento della spesa. La provocazione è solo l'inizio di un acceso confronto che successivamente coinvolge Valeria Marini e Guendalina Tavassi.
Il primo verdetto del televoto
Dopo aver chiuso il televoto, Ilary Blasi annuncia la prima parte del risultato. Tra i sette concorrenti a rischio eliminazione, si salvano Alessandro Roncaccia, Andreas Müller e Megan Ria.
In salone proseguono le tensioni legate al cibo nella Casa: il focus è su Guendalina Tavassi, che accusa i concorrenti più giovani di averle nascosto un pacco di biscotti. "Mi stupisce questa reazione, perché mi sembra tutto troppo", è il commento dell'opinionista Selvaggia Lucarelli.