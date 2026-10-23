TRA SORPRESE E DISCUSSIONI

"Grande Fratello Vip", il racconto della dodicesima puntata in diretta

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini, nuovi scontri nella Casa e il verdetto del televoto

23 Ott 2026 - 22:50
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© Da video

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Venerdì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda la dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip", con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

Tanti i temi del nuovo appuntamento con il reality, a partire dalla tensione emersa negli ultimi giorni tra Valeria Marini e Giulia Provvedi, mentre la Casa appare sempre più divisa tra i "senior" e i "giovani".

Riflettori puntati anche su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che hanno sfruttato un momento cinematografico per scambiarsi il primo bacio. E infine il verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare la Casa tra Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria?

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La prova dell'immunità

 Il primo annuncio della serata riguarda Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. I due hanno infatti superato la prova della voliera a cui si sono sottoposti nelle ultime ore e conquistano l'immunità.

Marina La Rosa sotto accusa

 Ilary Blasi invita Marina a sedersi sulla poltrona che scotta. Molti concorrenti non hanno apprezzato l'atteggiamento della concorrente, accusata di non aver condiviso il momento della spesa. La provocazione è solo l'inizio di un acceso confronto che successivamente coinvolge Valeria Marini e Guendalina Tavassi.

Il primo verdetto del televoto

 Dopo aver chiuso il televoto, Ilary Blasi annuncia la prima parte del risultato. Tra i sette concorrenti a rischio eliminazione, si salvano Alessandro Roncaccia, Andreas Müller e Megan Ria.

In salone proseguono le tensioni legate al cibo nella Casa: il focus è su Guendalina Tavassi, che accusa i concorrenti più giovani di averle nascosto un pacco di biscotti. "Mi stupisce questa reazione, perché mi sembra tutto troppo", è il commento dell'opinionista Selvaggia Lucarelli.

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