"Grande Fratello Vip", il racconto della dodicesima puntata in diretta

Venerdì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda la dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip", con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.



Tanti i temi del nuovo appuntamento con il reality, a partire dalla tensione emersa negli ultimi giorni tra Valeria Marini e Giulia Provvedi, mentre la Casa appare sempre più divisa tra i "senior" e i "giovani".



Riflettori puntati anche su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che hanno sfruttato un momento cinematografico per scambiarsi il primo bacio. E infine il verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare la Casa tra Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria?