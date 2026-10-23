"Grande Fratello Vip", Jonathan e il desiderio di avere figli: "Sto lavorando per trovare un modo per farli"

Il regalo anticipa l'incontro nel Localino tra i due, per dare vita a un momento carico di emozione. "Ho chiesto io di venire qui, tu sei la mia vita", sono le prime parole della donna, che incoraggia il figlio a proseguire la sua esperienza nella Casa.



Jonathan e la madre vengono invitati a seguire la clip che raccoglie alcune riflessioni del ragazzo in merito all'amore. "Gli anni passano e io sono diventato lo zio che arriva e porta i regali, ma che è sempre solo", aveva commentato in lacrime, manifestando anche il desiderio di diventare genitore.