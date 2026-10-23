"Grande Fratello Vip", Jonathan e il desiderio di avere figli: "Sto lavorando per trovare un modo per farli"

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Al "Grande Fratello Vip" arriva un momento particolarmente toccante per Jonathan Kashanian, che riceve la sorpresa della madre Yaffa. Durante la dodicesima puntata del reality, in onda venerdì 23 ottobre su Canale 5, il concorrente è stato isolato in salone per aprire una scatola contenente alcuni piatti tipici di famiglia. "Uno dei modi di mia mamma per dimostrare amore è con il cibo. Lei è molto brava a cucinare e siamo stati dei figli e dei nipoti molto fortunati", sono le parole del concorrente.
Il regalo anticipa l'incontro nel Localino tra i due, per dare vita a un momento carico di emozione. "Ho chiesto io di venire qui, tu sei la mia vita", sono le prime parole della donna, che incoraggia il figlio a proseguire la sua esperienza nella Casa.
Jonathan e la madre vengono invitati a seguire la clip che raccoglie alcune riflessioni del ragazzo in merito all'amore. "Gli anni passano e io sono diventato lo zio che arriva e porta i regali, ma che è sempre solo", aveva commentato in lacrime, manifestando anche il desiderio di diventare genitore.
"Mia mamma sa che io vorrei dei figli e sto lavorando da anni per trovare un modo per farli", rivela a Ilary Blasi, condividendo il suo desiderio e trovando il totale sostegno della madre.
"Ho cercato anche delle persone per farli e non mi vergogno di dirlo. Capisco che chi ci guarda potrebbe pensare che i figli devono nascere da un gesto d'amore, ma io ho così tanto amore dentro che sarebbe veramente un peccato che dei bambini non crescano con tutto quello che io ho voglia di trasmettere e insegnare loro".
"Per me i miei genitori vengono prima di tutto", conclude Jonathan, invitando gli spettatori a condividere ogni attimo a disposizione con i propri cari.