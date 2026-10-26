"Grande Fratello Vip", la diretta della tredicesima puntata

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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Lunedì 26 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Tra i momenti più attesi ci sarà l'incontro tra Giulia Provvedi e la sorella Silvia. La concorrente sta vivendo un periodo particolarmente complicato, segnato dai contrasti con Alex Belli e Valeria Marini. Per questo, la produzione ha preparato una sorpresa speciale: Silvia varcherà la porta della Casa per abbracciarla e darle la forza necessaria per affrontare questo momento.
Alex Belli e Valeria Marini sotto accusa. Dopo l'impetuoso scontro con Alessandro Roncaccia nell'ultima puntata, Alex è diventato il bersaglio delle critiche in Casa, anche la sua alleata Marina La Rosa gli ha voltato le spalle. Stasera Alex dovrà affrontare tutti i suoi rivali: pieno di risorse e sempre pronto a stupire tutti, verrà messo “spalle al muro" dagli altri concorrenti? Nel frattempo, nella Casa si delinea anche un "conflitto" tutto rosa: le donne senior sono stufe di Valeria Marini. Dopo falsità a mezza bocca e insulti urlati, stasera si farà il punto su questa "inimicizia stellare".
La serata offrirà anche un momento dedicato al talento e al divertimento. Andreas Müller e Alessandro Varsi saranno protagonisti di una gara di imitazioni: il primo interpreterà Francesco Gabbani, mentre il secondo vestirà i panni di Franco Califano. A decretare il vincitore sarà il pubblico.
In nomination, Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini: uno di loro sarà il primo concorrente candidato a lasciare il reality: il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.
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