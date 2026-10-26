"Grande Fratello Vip", la diretta della tredicesima puntata

Alex Belli e Valeria Marini sotto accusa. Dopo l'impetuoso scontro con Alessandro Roncaccia nell'ultima puntata, Alex è diventato il bersaglio delle critiche in Casa, anche la sua alleata Marina La Rosa gli ha voltato le spalle. Stasera Alex dovrà affrontare tutti i suoi rivali: pieno di risorse e sempre pronto a stupire tutti, verrà messo “spalle al muro" dagli altri concorrenti? Nel frattempo, nella Casa si delinea anche un "conflitto" tutto rosa: le donne senior sono stufe di Valeria Marini. Dopo falsità a mezza bocca e insulti urlati, stasera si farà il punto su questa "inimicizia stellare".