"Grande Fratello Vip", Alex Belli scappa dalla Casa: calci alla porta e fuga in giardino

A scatenare la reazione dell'attore sono state le nomination dei suoi coinquilini, in particolare quelle di Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa. Quest'ultima ha accusato Belli di avere atteggiamenti troppo aggressivi, mentre Roncaccia gli ha rimproverato i comportamenti avuti durante i precedenti scontri. "Mi avete proprio rotto! Io me ne vado", ha urlato Belli, allontanandosi dalla mystery room e dirigendosi verso una porta, colpita ripetutamente con calci e pugni. "Aprite questa porta! Non è il mio Grande Fratello Vip questo, non si può fare niente qua", ha continuato, prima di raggiungere il giardino e uscire attraverso una porta antipanico.