"Grande Fratello Vip", Alex Belli scappa dalla Casa: calci alla porta e fuga in giardino

Momenti di tensione durante la tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip". Alex Belli ha perso il controllo durante le nomination, arrivando a prendere a calci e pugni una porta prima di fuggire dalla Casa attraverso una porta antipanico dell'uscita di emergenza presente in giardino. Una scena che ha sorpreso anche Ilary Blasi, rimasta incredula davanti alla reazione del concorrente.
La rabbia durante le nomination
A scatenare la reazione dell'attore sono state le nomination dei suoi coinquilini, in particolare quelle di Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa. Quest'ultima ha accusato Belli di avere atteggiamenti troppo aggressivi, mentre Roncaccia gli ha rimproverato i comportamenti avuti durante i precedenti scontri. "Mi avete proprio rotto! Io me ne vado", ha urlato Belli, allontanandosi dalla mystery room e dirigendosi verso una porta, colpita ripetutamente con calci e pugni. "Aprite questa porta! Non è il mio Grande Fratello Vip questo, non si può fare niente qua", ha continuato, prima di raggiungere il giardino e uscire attraverso una porta antipanico.
La reazione di Ilary Blasi e il ritorno
La fuga ha lasciato senza parole la conduttrice. "Ma è scappato? Ma se n'è andato dal giardino? Dov'è? Ma poteva uscire dal giardino?", ha chiesto Blasi alla regia, cercando di capire cosa stesse accadendo. Poco dopo, però, Alex Belli è rientrato nella Casa. Durante la notte ha raccontato agli altri concorrenti di essersi ferito alla mano: "Ho male alla mano perché ho dato un pugno alla porta, non pensavo di farmi male. Scusate, ma ho questa cosa qui, mi scatta e reagisco così".