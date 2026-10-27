"Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi riceve una sorpresa dalla sorella: "Vai bene così come sei"

Nella puntata di lunedì 26 ottobre del "Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi dopo il confronto con Alex Belli, riceve una sorpresa dalla sorella gemella Silvia. "Mia sorella è la mia vita, noi viviamo in simbiosi, ho vissuto 33 anni sempre con lei, mi manca moltissimo", dice la vip. "A volte ho la percezione di essere sbagliata ma sono me stessa, io vivo di emozioni, sono molto emotiva, voglio raccontarmi per quello che sono," ha dichiarato a Ilary Blasi.
Dopo aver aperto un pacco con dentro una clessidra, Giulia trova un biglietto della sua gemella: "Sono mille ore che non ci vediamo, mai così tanto senza di te. Se giri la clessidra forse tra un pochi secondi potremmo abbracciarci". Giulia corre in casa in cerca della sua gemella e quando la trova le due legatissime sorelle si abbracciano piangendo. "Giulia è il mio amore, il mio cuore, io la seguo sempre, deve restare se stessa, perché lei è sincera", confida Silvia a Ilary Blasi.
"Non farti venire i dubbi dagli altri. Vai bene così come sei, sei umile, sei sincera, sei speciale, non posso sentire che lei senza di me vale poco, lei mi ha aiutato talmente tanto. Lei deve andare dritta come un treno, piangere non vuol dire essere deboli", dice Silvia. "Ti amano tutti alla follia" conclude prima di uscire dalla casa.