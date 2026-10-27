"Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi riceve una sorpresa dalla sorella: "Vai bene così come sei"

Nella puntata di lunedì 26 ottobre del "Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi dopo il confronto con Alex Belli, riceve una sorpresa dalla sorella gemella Silvia. "Mia sorella è la mia vita, noi viviamo in simbiosi, ho vissuto 33 anni sempre con lei, mi manca moltissimo", dice la vip. "A volte ho la percezione di essere sbagliata ma sono me stessa, io vivo di emozioni, sono molto emotiva, voglio raccontarmi per quello che sono," ha dichiarato a Ilary Blasi.