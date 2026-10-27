"Grande Fratello Vip", Valeria Marini riceve una lettera da sua sorella: "Per te ci sarò sempre"

Nella tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip", Valeria Marini chiamata nel localino si commuove e confida ad Ilary Blasi e al pubblico di credere ancora nell'amore anche se le manca la serenità familiare. "Mi sono successe cose molto dure, ho sempre cercato di farmi scivolare tutto con il sorriso, grazie a Dio ho l'amore della gente ma tante persone mi hanno ingannata. Non riesco ancora a fare il Grande Fratello che volevo fare", ammette con un certo rammarico.
"Nella vita privata sono un disastro, sono intrappolata nel mio lavoro, ma io sono sola. Sono cresciuta da sola, sono una fallita nei sentimenti. Ho incontrato pochi uomini giusti, sono stata ingannata, derubata. Devo trovare una forza che non ho più" ha dichiarato la showgirl. "Sto vedendo una Valeria più fragile, è difficile capire per i più giovani la vita di Valeria Marini. Questa parte di te, quella più fragile, non devi tenerla nascosta. Sei stata tutta la vita una barbie, cerca di uscire da questa vita" ha commentato Selvaggia Lucarelli. "Mi unisco alle parole della socia - commenta Cesara Buonamici - Tu sei sulla scena come nessun'altra, ti prendi sempre la scena, questa è la tua natura, tu sei Valeria e splendi lo stesso anche se qualcuno cerca di toglierti la tua luce".
Per Valeria poi arriva una bellissima sorpresa inaspettata, una lettera da parte della sorella Claudia che ammette di sentire la sua mancanza e la invita a vivere l'esperienza con la sua leggerezza. "Io per te ci sarò sempre, ti voglio bene".