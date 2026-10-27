"Grande Fratello Vip", Valeria Marini riceve una lettera da sua sorella: "Per te ci sarò sempre"

"Nella vita privata sono un disastro, sono intrappolata nel mio lavoro, ma io sono sola. Sono cresciuta da sola, sono una fallita nei sentimenti. Ho incontrato pochi uomini giusti, sono stata ingannata, derubata. Devo trovare una forza che non ho più" ha dichiarato la showgirl. "Sto vedendo una Valeria più fragile, è difficile capire per i più giovani la vita di Valeria Marini. Questa parte di te, quella più fragile, non devi tenerla nascosta. Sei stata tutta la vita una barbie, cerca di uscire da questa vita" ha commentato Selvaggia Lucarelli. "Mi unisco alle parole della socia - commenta Cesara Buonamici - Tu sei sulla scena come nessun'altra, ti prendi sempre la scena, questa è la tua natura, tu sei Valeria e splendi lo stesso anche se qualcuno cerca di toglierti la tua luce".