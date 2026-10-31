"Grande Fratello Vip", le nomination del 30 ottobre

Carmen riceve i voti di Danto, Federica, Piera e Varsi. Danto si dice deluso dalle sue parole, mentre Federica non ha apprezzato i commenti fatti su di lei insieme a Valeria. Alex viene nominato da Giulia, che non si fida più di lui, da Roncaccia, che lo considera indeciso e incoerente, e da Marina. Belli sceglie invece Alessandro per strategia: l'obiettivo dichiarato è dividere il sostegno del pubblico alla coppia formata con Piera.Jonathan raccoglie le nomination di Andreas, Guendalina e Carmen. Il ballerino spiega che, nonostante un riavvicinamento, tra loro manca ancora un'intesa. Guendalina non vuole vederlo in finale, mentre Carmen sottolinea l'assenza di un'amicizia.