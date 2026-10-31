"Grande Fratello Vip", le nomination del 30 ottobre

Sono sei i concorrenti al televoto al termine della puntata del "Grande Fratello Vip" di venerdì 30 ottobre. A Valeria Marini, Alessandro Varsi e Piera Meloni, già candidati all'eliminazione, si aggiungono Carmen Di Pietro, Alex Belli e Jonathan Kashanian.
Le scelte della Casa
Carmen riceve i voti di Danto, Federica, Piera e Varsi. Danto si dice deluso dalle sue parole, mentre Federica non ha apprezzato i commenti fatti su di lei insieme a Valeria. Alex viene nominato da Giulia, che non si fida più di lui, da Roncaccia, che lo considera indeciso e incoerente, e da Marina. Belli sceglie invece Alessandro per strategia: l'obiettivo dichiarato è dividere il sostegno del pubblico alla coppia formata con Piera.Jonathan raccoglie le nomination di Andreas, Guendalina e Carmen. Il ballerino spiega che, nonostante un riavvicinamento, tra loro manca ancora un'intesa. Guendalina non vuole vederlo in finale, mentre Carmen sottolinea l'assenza di un'amicizia.
Gli altri voti
Jonathan ricambia la scelta di Guendalina. Megan indica Danto, accusandolo di fare il doppio gioco, mentre Valeria nomina Federica per il suo scarso contributo alle pulizie. Sarà ora il pubblico a decidere chi salvare tra i sei concorrenti in nomination.