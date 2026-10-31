"Grande Fratello Vip", Andreas Müller riabbraccia Veronica Peparini: "Mi mancano le sue parole"
La coreografa fa visita al marito nella Casa e lo incoraggia: "Io ti aspetto". Il ballerino si commuove anche davanti alle immagini delle gemelle
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Andreas Muller si lascia andare alle lacrime al "Grande Fratello Vip": il ballerino, nel corso della quattordicesima puntata del programma, ha potuto riabbracciare la moglie Veronica Peparini. Nell'appuntamento di venerdì 30 ottobre, la coreografa entra nella Casa per dargli coraggio. Tra abbracci e baci, il ballerino le rivolge una domanda: "Tu sei fiera?". Veronica annuisce e lo rassicura: "Io ti aspetto".
La sorpresa dopo la prova di Halloween
A preparare l'incontro sono Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, impegnate a recuperare un forziere in una stanza popolata da mostri e zombie. Dopo aver portato a termine la prova non senza fatica, le due trovano una copia di "Romeo e Giulietta", legata alla storia d'amore di Andreas e Veronica. Il ballerino raggiunge quindi il Localino, dove lo aspetta la moglie.
L'incontro tra Muller e Peparini
"Veronica è una santa, la donna che ogni uomo vorrebbe avere al proprio fianco", dice Andreas dopo aver abbracciato e baciato la moglie una volta rivista. La lontananza gli ha fatto comprendere ancora di più il valore del loro rapporto. Con lei riesce ad aprirsi e a mostrare fragilità che solitamente trattiene. Una clip ripercorre gli inizi della relazione: Veronica era la sua insegnante, ma anche un'amica e un punto di riferimento. La coreografa ricorda la determinazione con cui Andreas ha lottato per il loro amore. "Sarà sempre lui", afferma commossa, prima di scherzare sul primo passo: era stata lei a fargli un complimento.
L'emozione per le gemelle
L'emozione cresce davanti alle immagini di Ginevra e Penelope, le loro figlie. "Non si sono dimenticate di te, gli manca il loro papà", racconta Veronica. Le bambine lo riconoscono in televisione e sentono la sua assenza. Prima dell'ultimo abbraccio, la coreografa invita Andreas a godersi il percorso con serenità, senza preoccuparsi di ciò che accade fuori: lei e le piccole lo aspettano a casa.