"Grande Fratello Vip", Andreas Müller riabbraccia Veronica Peparini: "Mi mancano le sue parole"

"Veronica è una santa, la donna che ogni uomo vorrebbe avere al proprio fianco", dice Andreas dopo aver abbracciato e baciato la moglie una volta rivista. La lontananza gli ha fatto comprendere ancora di più il valore del loro rapporto. Con lei riesce ad aprirsi e a mostrare fragilità che solitamente trattiene. Una clip ripercorre gli inizi della relazione: Veronica era la sua insegnante, ma anche un'amica e un punto di riferimento. La coreografa ricorda la determinazione con cui Andreas ha lottato per il loro amore. "Sarà sempre lui", afferma commossa, prima di scherzare sul primo passo: era stata lei a fargli un complimento.