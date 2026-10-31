"Grande Fratello Vip", commenti sessisti su Megan Ria: richiamo ufficiale per Varsi

Nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip", Alessandro Varsi è stato richiamato per alcuni commenti sessisti nei confronti di Megan Ria. Il concorrente si è lasciato andare a delle frasi definite "inaccettabili" da Ilary Blasi pronunciate durante una conversazione con Jonathan Kashanian, mentre la ballerina ballava in un'altra stanza. La concorrente richiama il concorrente al rispetto delle donne e del pubblico. "Parlare di una donna come un giocattolo non è una cosa carina, anzi è inaccettabile. Per rispetto di tutti, di voi e di chi vi guarda da casa", sottolinea la conduttrice.
Le scuse di Varsi
Durante la diretta, Varsi si rivolge a Megan e riconosce di aver sbagliato: "Volevo scusarmi in primis con Megan e non volevo mancare di rispetto a una donna meravigliosa come lei. Non sono cose che si dicono scherzando". Il concorrente prende così le distanze dalle proprie parole, riconoscendo che il tono scherzoso non può giustificare il commento. Le scuse arrivano davanti agli altri inquilini, dopo il richiamo della conduttrice. Megan ascolta Varsi e accoglie le sue scuse, ma mette subito in chiaro che il rispetto deve valere anche lontano dalle telecamere: "Accetto le tue scuse, ma sono cose non si dicono neanche fuori da qua". La ballerina ribadisce così che il problema riguarda le parole utilizzate, a prescindere dal contesto in cui sono state pronunciate.
Il richiamo di Selvaggia Lucarelli
Dallo studio interviene anche Selvaggia Lucarelli, che si domanda quanto Varsi abbia compreso la gravità del commento: "Non so se sia reso conto delle parole che ha detto". L'opinionista lo invita quindi ad assumersi la responsabilità di imparare a rapportarsi agli altri: "Oggi ci sono tutti gli strumenti per imparare a stare al mondo, se non hai gli strumenti fatteli".