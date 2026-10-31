"Grande Fratello Vip", commenti sessisti su Megan Ria: richiamo ufficiale per Varsi

Nel corso della puntata del "Grande Fratello Vip", Alessandro Varsi è stato richiamato per alcuni commenti sessisti nei confronti di Megan Ria. Il concorrente si è lasciato andare a delle frasi definite "inaccettabili" da Ilary Blasi pronunciate durante una conversazione con Jonathan Kashanian, mentre la ballerina ballava in un'altra stanza. La concorrente richiama il concorrente al rispetto delle donne e del pubblico. "Parlare di una donna come un giocattolo non è una cosa carina, anzi è inaccettabile. Per rispetto di tutti, di voi e di chi vi guarda da casa", sottolinea la conduttrice.