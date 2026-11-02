"Grande Fratello Vip", la diretta della quindicesima puntata

Alex Belli da giorni si è isolato dal resto del gruppo. La scelta di vivere nella zona piscina da lui chiamata “Oblio” gli costa numerose critiche, soprattutto da parte della sua acerrima nemica Marina La Rosa. E ancora, Jonathan Kashanian sotto accusa: la scelta di non salvare il suo amico Alessandro Varsi nella catena per il televoto eliminatorio ha scosso i coinquilini. La "crisi" di Valeria Marini le scatena contro l'intera Casa: c'è chi pensa che sia gelosa di Alex Belli chi, invece, che non accetti l'idea di Marina La Rosa in finale. Valeria va in protezione dell’amico e Marina l'attacca. Stasera il "faccia a faccia stellare" sarà inevitabile.