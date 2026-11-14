Veronica Peparini sul marito al "GF Vip": "Sono gelosa, spero capisca che Marina La Rosa sta giocando"

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Nel salotto di "Verissimo" Veronica Peparini parla del rapporto che Andreas Muller, il marito, sta instaurando con Marina La Rosa all'interno della casa del "Grande Fratello Vip", in particolare Silvia Toffanin chiede alla coreografa se è un po' gelosa. "Sono gelosa e possessiva quando una cosa penso sia mia, relativamente mia perché nulla è veramente nostro, però ecco quando una cosa mi appartiene ne sento gelosia e nessuno la deve toccare", confida alla conduttrice.
"Marina La Rosa è sicuramente una donna intelligente che sta facendo il suo gioco e sta giocando anche bene. Spero che Andreas lo capisca, lui è uno dei pochi lì dentro a essere vero. Mi auguro che dentro di sé sappia che quello è un gioco e che tutti sono lì per giocare" prosegue la coreografa. E sui commenti social ricevuti riguardo il rapporto tra il marito e la concorrente della casa conclude: "Non mi pesa quello che vedo perché ci ragiono, so che funziona così. Mi pesa di più quello che mi arriva addosso, i mille messaggi e chi mi manda le corna ma io di Andreas mi fido ciecamente, è l'uomo della mia vita. Ringrazio chi mi scrive di aprire gli occhi ma io gli occhi ce l'ho aperti".