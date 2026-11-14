Veronica Peparini sul marito al "GF Vip": "Sono gelosa, spero capisca che Marina La Rosa sta giocando"

"Marina La Rosa è sicuramente una donna intelligente che sta facendo il suo gioco e sta giocando anche bene. Spero che Andreas lo capisca, lui è uno dei pochi lì dentro a essere vero. Mi auguro che dentro di sé sappia che quello è un gioco e che tutti sono lì per giocare" prosegue la coreografa. E sui commenti social ricevuti riguardo il rapporto tra il marito e la concorrente della casa conclude: "Non mi pesa quello che vedo perché ci ragiono, so che funziona così. Mi pesa di più quello che mi arriva addosso, i mille messaggi e chi mi manda le corna ma io di Andreas mi fido ciecamente, è l'uomo della mia vita. Ringrazio chi mi scrive di aprire gli occhi ma io gli occhi ce l'ho aperti".