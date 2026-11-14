Serena Autieri: "Io e mio marito abbiamo cercato nostra figlia disperatamente"

Ospite a "Verissimo" l'attrice Serena Autieri, in scena a Milano con il musical Moulin Rouge, si commuove parlando della figlia Giulia. "Mia figlia è la gioia della mia vita. L'ho voluta, cercata, e a volte ho avuto anche paura che non potesse arrivare perché l'ho avuta tardi. Ho incontrato mio marito Enrico da grande, avevo già 32 anni" racconta.
"Ci abbiamo messo qualche anno, io e mio marito l'abbiamo cercata disperatamente e alla fine è arrivata. Ho un attaccamento nei suoi confronti molto forte ma nello stesso tempo provo a lasciarla libera di scegliere il meglio per sé. Non voglio che lei diventi ciò che io vorrei, voglio che scelga di essere la donna che sarà", prosegue l'attrice di origini napoletane impegnata sulle scene del musical Moulin Rouge. "Mi manca tantissimo, quando sono in giro per lavoro cerco sempre di tornare a casa, anche viaggiando di notte. Quelle cose folli che facciamo noi mamme", conclude parlando con Silvia Toffanin.