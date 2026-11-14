Serena Autieri: "Io e mio marito abbiamo cercato nostra figlia disperatamente"

Ospite a "Verissimo" l'attrice Serena Autieri, in scena a Milano con il musical Moulin Rouge, si commuove parlando della figlia Giulia. "Mia figlia è la gioia della mia vita. L'ho voluta, cercata, e a volte ho avuto anche paura che non potesse arrivare perché l'ho avuta tardi. Ho incontrato mio marito Enrico da grande, avevo già 32 anni" racconta.