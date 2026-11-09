"Non lo abbiamo mai denunciato perché siamo stati minacciati e isolati dalla famiglia - ha aggiunto Tommassini - Silvia pare che stiamo solo qui a raccontare tragedie, ma è questo il motivo per cui considero mia madre eroica: è una donna molta semplice, ha pulito i bagni per mandarmi a scuola e darmi da mangiare".