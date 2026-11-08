Katia Ricciarelli: "Un frate ha abusato della mia ingenuità, ho pensato di suicidarmi"

Durante la puntata di domenica 8 novembre di "Verissimo", Katia Ricciarelli ha raccontato di un triste episodio del passato che l'ha portata a pensare di togliersi la vita. A un certo punto della sua vita il celebre soprano voleva farsi suora.

"Avevo trovato un frate benedettino molto bravo e intelligente che faceva il canto gregoriano - ha raccontato a Silvia Toffanin - era venuto al Conservatorio 'Benedetto Marcello' di Venezia perché cercava allievi di canto che potessero fare il canto gregoriano, sono sempre andata a scuola da lui ma non mi ero accorta che si era innamorato di me".