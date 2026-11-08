Katia Ricciarelli: "Un frate ha abusato della mia ingenuità, ho pensato di suicidarmi"

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Durante la puntata di domenica 8 novembre di "Verissimo", Katia Ricciarelli ha raccontato di un triste episodio del passato che l'ha portata a pensare di togliersi la vita. A un certo punto della sua vita il celebre soprano voleva farsi suora.
"Avevo trovato un frate benedettino molto bravo e intelligente che faceva il canto gregoriano - ha raccontato a Silvia Toffanin - era venuto al Conservatorio 'Benedetto Marcello' di Venezia perché cercava allievi di canto che potessero fare il canto gregoriano, sono sempre andata a scuola da lui ma non mi ero accorta che si era innamorato di me".
"Imbarazzante tutto questo perché io non lo sapevo - ha aggiunto Katia Ricciarelli - non immaginavo una cosa del genere, l'ho capito da tante situazioni e sono rimasta molto male, mi ha detto delle bugie e io non pensavo che una persona come lui potesse, non doveva assolutamente, doveva essere sincero".
"Ho fatto una cosa che già solo a dirlo, ho cercato di suicidarmi - ha confessato a Silvia Toffanin - mi è cascato tutto addosso". "Avevo preso pastiglie, lui venne in ospedale e mi chiamò 'angelo mio', io gli volevo dare una sberla, mi aveva mancato di fiducia", ha concluso.