Sabrina Salerno: "Mi hanno augurato la morte per cancro sui social, ho denunciato"

Sabrina Salerno ha deciso quindi di pubblicare la chat sui social e ha cercato l'utente online: "Ho visto che questa persona è un ingegnere, quindi un professionista, e ha insegnato in un liceo scientifico", le sue parole.

La cantante ha poi detto di essersi affidata al proprio avvocato: "Ho dato mandato, questa cosa non la lascio passare, farò tutto il possibile affinché questa persona si renda conto di quello che ha fatto e si prenda le sue responsabilità".

Una minaccia che ha avuto un peso maggiore per la malattia superata in passato. "Ho avuto una diagnosi di tumore al seno due anni fa. Questa persona ha preso la mia paura, ha preso un'arma e ha rivoltato la mia paura contro di me", ha detto Sabrina Salerno a Silvia Toffanin.

In seguito la cantante ha anche raccontato di essere stata vittima di stalking in passato: "Nella vita ho avuto almeno cinque stalker, tra cui un avvocato e un fisico nucleare. Mi seguivano ovunque andassi".