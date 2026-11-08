Sabrina Salerno: "Mi hanno augurato la morte per cancro sui social, ho denunciato"

Durante la puntata di "Verissimo" andata in onda domenica 8 novembre Sabrina Salerno ha raccontato una situazione difficile di cui è stata vittima recentemente.
Un utente le ha infatti augurato la morte per cancro sui social e la cantante ha deciso di bloccare, segnalare il profilo e in seguito di denunciare. "Ho vissuto una situazione crudele, alla quale ho deciso di avere una reazione forte ma credo giusta", le parole della cantante nel salotto di Silvia Toffanin.
La cantante ha ricevuto il messaggio "muori di cancro" e ha spiegato di aver subito bloccato e segnalato il profilo: "Non ci ho pensato più, poi la mattina successiva ho chiesto a mio marito se fosse normale tutto questo. Essendo un personaggio pubblico, capisco che sia naturale ricevere critiche, ma questa volta anche lui ha pensato che fosse gravissimo".
Sabrina Salerno ha deciso quindi di pubblicare la chat sui social e ha cercato l'utente online: "Ho visto che questa persona è un ingegnere, quindi un professionista, e ha insegnato in un liceo scientifico", le sue parole.
La cantante ha poi detto di essersi affidata al proprio avvocato: "Ho dato mandato, questa cosa non la lascio passare, farò tutto il possibile affinché questa persona si renda conto di quello che ha fatto e si prenda le sue responsabilità".
Una minaccia che ha avuto un peso maggiore per la malattia superata in passato. "Ho avuto una diagnosi di tumore al seno due anni fa. Questa persona ha preso la mia paura, ha preso un'arma e ha rivoltato la mia paura contro di me", ha detto Sabrina Salerno a Silvia Toffanin.
In seguito la cantante ha anche raccontato di essere stata vittima di stalking in passato: "Nella vita ho avuto almeno cinque stalker, tra cui un avvocato e un fisico nucleare. Mi seguivano ovunque andassi".