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Mercedesz Henger, il compagno le fa la proposta di matrimonio a "Verissimo": "Mi vuoi sposare?"

Durante il programma di Silvia Toffanin la figlia d’arte ha detto sì ad Alessio Salata, con cui ha avuto la figlia Aurora

07 Nov 2026 - 18:20
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Mercedesz Henger ha detto sì, e lo ha fatto davanti alle telecamere. La figlia di Eva Henger, 35 anni, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Alessio Salata, 25 anni, direttamente nello studio di "Verissimo": un momento a sorpresa che ha trasformato l'intervista in una dichiarazione d'amore.

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Con lui, la donna condivide da febbraio 2026 la gioia più grande, la piccola Aurora. E proprio la nuova vita da genitori è al centro del racconto che i due affidano a Silvia Toffanin: "Stiamo vivendo tutto con una serenità immensa, ci stiamo godendo a pieno questa bambina".

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La differenza d'età tra loro, dieci anni, era uno dei dubbi che l'influencer si portava dietro. Ma il comportamento del compagno l'ha rassicurata fin da subito: "Si è dimostrato un bravissimo papà. Essendo un po' più giovane di me poteva andare diversamente, invece è presente, è bravo con la bambina". Un timore rientrato, insomma, davanti a un impegno che si vede nei fatti.

Quanto al futuro, i due non chiudono la porta a un fratellino o a una sorellina per Aurora. Al momento, però, preferiscono non correre: "Al momento ci stiamo godendo Aurora, ma in un futuro prossimo ci penseremo". Prima di tutto, c'è questa bambina da scoprire giorno per giorno.

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