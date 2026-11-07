Mercedesz Henger, il compagno le fa la proposta di matrimonio a "Verissimo": "Mi vuoi sposare?"

Mercedesz Henger ha detto sì, e lo ha fatto davanti alle telecamere. La figlia di Eva Henger, 35 anni, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Alessio Salata, 25 anni, direttamente nello studio di "Verissimo": un momento a sorpresa che ha trasformato l'intervista in una dichiarazione d'amore.
Con lui, la donna condivide da febbraio 2026 la gioia più grande, la piccola Aurora. E proprio la nuova vita da genitori è al centro del racconto che i due affidano a Silvia Toffanin: "Stiamo vivendo tutto con una serenità immensa, ci stiamo godendo a pieno questa bambina".
La differenza d'età tra loro, dieci anni, era uno dei dubbi che l'influencer si portava dietro. Ma il comportamento del compagno l'ha rassicurata fin da subito: "Si è dimostrato un bravissimo papà. Essendo un po' più giovane di me poteva andare diversamente, invece è presente, è bravo con la bambina". Un timore rientrato, insomma, davanti a un impegno che si vede nei fatti.
Quanto al futuro, i due non chiudono la porta a un fratellino o a una sorellina per Aurora. Al momento, però, preferiscono non correre: "Al momento ci stiamo godendo Aurora, ma in un futuro prossimo ci penseremo". Prima di tutto, c'è questa bambina da scoprire giorno per giorno.