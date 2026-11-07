Mercedesz Henger, il compagno le fa la proposta di matrimonio a "Verissimo": "Mi vuoi sposare?"

Mercedesz Henger ha detto sì, e lo ha fatto davanti alle telecamere. La figlia di Eva Henger, 35 anni, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Alessio Salata, 25 anni, direttamente nello studio di "Verissimo": un momento a sorpresa che ha trasformato l'intervista in una dichiarazione d'amore.