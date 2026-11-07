Jonathan Kashanian: "Bianca Atzei? Non ci parliamo più per mia scelta"

A colpirlo era soprattutto l'equilibrio che si era creato tra loro. "In quel periodo lei mi dava quello che desideravo. Mi ha dato tranquillità, si occupava di me e io di lei. Era molto piacevole", racconta. Da qui nasceva la sensazione di trovarsi davanti a un'occasione da non perdere: "In quel periodo se qualcuno mi avesse chiesto se volessi un figlio con lei, avrei risposto di sì".