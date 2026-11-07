Jonathan Kashanian: "Bianca Atzei? Non ci parliamo più per mia scelta"

Nel 2018 Jonathan Kashanian aveva pensato che fosse arrivato il momento giusto, forse l'ultimo, per diventare padre. E la persona con cui immaginava quel futuro era Bianca Atzei. A "Verissimo" l'ex inquilino del "Grande Fratello Vip" torna su quel legame, nato quando i due hanno partecipato insieme all'"Isola dei Famosi".
Per spiegare cosa abbia significato quel periodo usa un'immagine precisa: "Ci sono treni che passano nella vita e pensi che sia il tuo ultimo vagone".
A colpirlo era soprattutto l'equilibrio che si era creato tra loro. "In quel periodo lei mi dava quello che desideravo. Mi ha dato tranquillità, si occupava di me e io di lei. Era molto piacevole", racconta. Da qui nasceva la sensazione di trovarsi davanti a un'occasione da non perdere: "In quel periodo se qualcuno mi avesse chiesto se volessi un figlio con lei, avrei risposto di sì".
Oggi, però, di quell'intesa non resta più niente. Con la cantante, 39 anni, i rapporti si sono interrotti: "Non ci parliamo. Non le parlo perché non sono finto". Non c'è rancore nelle sue parole, ma la distanza l'ha scelta lui: "Le auguro ogni bene, ma non fa più parte della mia vita per una mia scelta perché penso che alla fine non si sia comportata benissimo".
Kashanian non spiega cosa sia successo di preciso. Lascia però intendere che proprio quel comportamento abbia chiuso un capitolo che, per un periodo, gli era sembrato l'inizio di qualcosa di molto più grande.