Antonella Elia: "Trovati focolai di tumore borderline, ora attendo l’esito dell’istologico"

Nel suo caso, a fare la differenza sono state l'attenzione della ginecologa e la competenza della specialista a cui è stata indirizzata. È stata proprio quest'ultima, durante l'esame, a usare un'immagine che rende bene quanto fosse difficile individuare il problema: "Quando ha fatto l'ecografia, la professoressa, da cui mi ha mandato la mia ginecologa, ha detto di aver trovato un ago in un pagliaio".