© Instagram | Antonella Elia
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Antonella Elia, 62 anni, è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, dove si prepara ad affrontare un intervento chirurgico per una formazione individuata in prossimità di un ovaio. È stata la stessa showgirl a informare i suoi follower attraverso un video pubblicato nelle Storie su Instagram, nel quale ha raccontato la situazione con un tono sereno, senza nascondere la preoccupazione per gli accertamenti ancora necessari. "Sono qui al Gemelli di Roma per un intervento, lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica", ha spiegato, mentre si trovava nella sua stanza d'ospedale.
Nel video, Elia ha raccontato di aver trascurato gli esami di prevenzione per un periodo più lungo del previsto. "Parlo sempre di prevenzione, ma per un anno e mezzo non ho più fatto i marcatori tumorali", ha ammesso. La showgirl sapeva già della presenza di una formazione anomala vicino a un ovaio, ma non aveva effettuato i controlli con la regolarità che le era stata indicata, ovvero ogni sei mesi.
"Invece che fare i controlli ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo. Adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che bisognerà capire bene che cosa sia, quindi sono qui e domani mi opero", ha riferito. Al momento, dunque, non è stata comunicata una diagnosi definitiva: sarà necessario approfondire la natura della formazione attraverso l'intervento e gli esami successivi.
Antonella Elia ha anticipato che la permanenza al Policlinico Gemelli dovrebbe durare circa quattro giorni, considerando anche il recupero post-operatorio e gli accertamenti previsti. Nel frattempo, ha voluto rassicurare le persone che la seguono, invitandole a non lasciarsi sopraffare dall'ansia per le sue condizioni.
"Mi sento in ottime mani, vi comunico tutta la mia tranquillità, non state in ansia per me", ha dichiarato. La showgirl ha anche chiesto ai follower di farle sentire la propria vicinanza durante il ricovero: "In questi giorni, probabilmente quattro, starò qui. Ovviamente mandatemi tutto il vostro amore, io ricambio con tutto il cuore".
La decisione di raccontare pubblicamente quanto sta vivendo nasce soprattutto dalla volontà di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Elia ha spiegato di aver affrontato altri interventi nel corso della sua vita senza parlarne pubblicamente, ma questa volta ha scelto di condividere la propria esperienza proprio per invitare gli altri a non sottovalutare eventuali segnali del corpo.
"Ho già fatto parecchi interventi nel corso della vita di cui non ho mai parlato, ma in questo caso ne voglio parlare perché fa parte della prevenzione, dello stare molto attenti", ha raccontato. Poi ha aggiunto un invito a seguire con scrupolo i sintomi e le situazioni che richiedono ulteriori verifiche: "Se si hanno dei sintomi o delle problematiche, bisogna seguirle con molta accuratezza, perché sennò poi il problema diventa irrimediabile".
La showgirl ha riconosciuto di non essere stata abbastanza attenta ai controlli: "Io sono stata un po' superficiale, però andrà come deve andare". Il suo messaggio è quindi rivolto a chi tende a rimandare visite ed esami, anche quando ci sono aspetti della propria salute che meritano di essere approfonditi.
Le dichiarazioni di questi giorni riportano alla memoria un precedente importante nella storia clinica di Antonella Elia. Nel gennaio 2021, infatti, la showgirl aveva rivelato di aver ricevuto nel 2016 una diagnosi di carcinoma al seno, per il quale era stata sottoposta a un intervento urgente con l'asportazione di un quadrante della mammella.
Nel raccontare quella vicenda, Elia aveva ricordato anche le parole con cui i medici le avevano descritto la gravità della situazione: "Una bomba che ti può esplodere da un momento all'altro". Un'esperienza che dà ulteriore contesto al suo attuale appello a non trascurare la prevenzione e a sottoporsi agli accertamenti indicati dai professionisti sanitari.
Prima di concludere il filmato, Antonella Elia ha mostrato ai suoi follower il panorama visibile dalla camera d'ospedale, soffermandosi sulla cupola di San Pietro. "Guardate che bel panorama... Ecco la cupola di San Pietro", ha detto, mantenendo il tono diretto e rassicurante scelto fin dall'inizio del video.