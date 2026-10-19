"Invece che fare i controlli ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo. Adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che bisognerà capire bene che cosa sia, quindi sono qui e domani mi opero", ha riferito. Al momento, dunque, non è stata comunicata una diagnosi definitiva: sarà necessario approfondire la natura della formazione attraverso l'intervento e gli esami successivi.