Diego Armando Maradona Jr: "Aspetto sia fatta giustizia per la morte di mio padre"

Tra un rinvio e l'altro sono passati quasi sei anni, ma adesso il processo sulla morte di Diego Armando Maradona ha una data: la sentenza è attesa per il 22 dicembre. Sarà il primo verdetto su una vicenda dolorosa e intricata, segnata da polemiche e da elementi che negli anni hanno alimentato sempre più dubbi sulla gestione delle cure che il campione riceveva.