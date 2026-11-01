Francesca Chillemi si commuove parlando della sua seconda gravidanza: "È stata breve, mia figlia è nata di sei mesi"

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Sei mesi di gravidanza, 800 grammi di peso: Esmeralda è arrivata così, quattordici mesi fa, con grande anticipo rispetto al previsto. È Francesca Chillemi a raccontarlo per la prima volta a "Verissimo", parlando della sua seconda figlia, la prima avuta dal compagno Eugenio Grimaldi.
In casa ad attendere la piccola c'era già Rania, nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso. Questa nuova gravidanza, però, l'attrice, 41 anni, l'ha vissuta in modo molto diverso: "Ero più tranquilla perché era qualcosa che già conoscevo. Però è stata troppo breve".
A fare la differenza è stato un presentimento, raccolto e trasformato in azione: "Non dovevo fare visite particolari, ma ho avuto una sensazione per cui mi sono detta 'facciamo una visita in più'. Grazie a quella visita è andata bene a entrambe". Un controllo in più, quindi, che si è rivelato decisivo.
Alla domanda se in quei frangenti abbia avuto paura, l'attrice risponde lasciando affiorare le lacrime: "Non ho avuto tempo di avere paura". Una frase secca, che dice molto più di qualsiasi spiegazione.
Oggi, però, il quadro è sereno. "È stato un percorso difficile, ma bello, molto intenso. La mia bimba sta bene", racconta. E c'è una scena che le riempie gli occhi più di tutte: "Adesso la cosa che mi fa impazzire è vedere queste due bambine di un'età così diversa, ma tra cui c'è tanto amore".