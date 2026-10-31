Valeria Fabrizi: "Un regista, amico di Walter Chiari, ha tentato di approfittarsi di me"

Novant'anni appena compiuti, e ancora energia da vendere. Valeria Fabrizi arriva a "Verissimo" con l'energia di chi non ha alcuna intenzione di rallentare e ne approfitta per ripercorrere un'esistenza intera, sul piano privato come su quello artistico. Nel bilancio trova posto anche un ricordo che non si cancella.
"Una volta un regista, amico di Walter Chiari, mi ha attirata nel suo studio dicendomi di dover fare una riunione. In realtà, voleva approfittarsi di me", racconta l'attrice, rievocando la molestia subita. La reazione, ancora vivida nella sua memoria, fu immediata: "Mi sono messa in ginocchio e gli ho detto 'ti prego, non farmi del male'. Fortunatamente non è successo nulla".
Episodio a parte, il quadro che traccia della propria carriera è luminoso, e nasce da lontano. "Mi sento fortunata, perché fin da bambina desideravo fare l'attrice", confida, raccontando di aver inseguito quel sogno senza mai deviare.
Agli esordi, del resto, non si tirava indietro davanti a nulla, nemmeno a ciò che non sapeva fare. "Una volta mi chiesero di andare a cavallo, anche se non ne ero capace. Ma io mi sono buttata", ricorda con il sorriso di chi ha accettato ogni sfida, convinta che sul set si impari soprattutto facendo.