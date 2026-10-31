Valeria Fabrizi: "Un regista, amico di Walter Chiari, ha tentato di approfittarsi di me"

"Una volta un regista, amico di Walter Chiari, mi ha attirata nel suo studio dicendomi di dover fare una riunione. In realtà, voleva approfittarsi di me", racconta l'attrice, rievocando la molestia subita. La reazione, ancora vivida nella sua memoria, fu immediata: "Mi sono messa in ginocchio e gli ho detto 'ti prego, non farmi del male'. Fortunatamente non è successo nulla".